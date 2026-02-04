Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 4 de febrero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 14.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3344 , realizada este domingo 1 de febrero de 2026, que puso en juego un pozo millonario de más de 14.200 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 6.399 millones de pesos . Salieron los números 18, 04, 15, 43, 02 y 31. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos . Salieron los números 16, 42, 27, 12, 25 y 35. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.349 millones de pesos y salieron los números 03, 21, 20, 39, 30 y 19. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 389 millones de pesos, los números favorecidos fueron 09, 43, 31, 42, 30 y 45. Hubo 2 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $149 millones. Los afortunados son, uno de la provincia de Buenos Aires y el otro de Santa Fe.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 14.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.6