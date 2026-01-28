Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 28 de enero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 13.300 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3343 , realizado este miércoles 28 de enero de 2026 , puso en juego un pozo millonario de más de 13.300 millones de pesos, con más de un millón trescientasmil apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 6.102 millones de pesos . Salieron los números 06, 07, 20, 25, 33 y 08. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 831 millones de pesos . Salieron los números 00, 09, 27, 14, 01 y 12. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.868 millones de pesos y salieron los números 17, 06, 26, 34, 32 y 41. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 298 millones de pesos, los números favorecidos fueron 44, 41, 28, 40, 45 y 21. Hubo 2 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $149 millones. Los afortunados son, uno de la provincia de Buenos Aires y el otro de Santa Fe.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 14.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del domingo 25 en el Quini 6

Quini 6, en su edición 3342, realizado este domingo 25 de enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 13.500 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 5.617 millones de pesos. Salieron los números 00, 07, 16, 20, 21 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.048 millones de pesos. Salieron los números 10, 15, 22, 32, 33 y 38. Un apostador con seis aciertos de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, se adjudicó el pozo total de más de $1.270.500.000.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.047 millones de pesos y salieron los números 07, 10, 21, 33, 34 y 45. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 303 millones de pesos, los números favorecidos fueron 10, 12, 13, 18, 38 y 40. Hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $27.492.900.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 13.400 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.