La extraña enfermedad de un hombre que llegó a vomitar 90 veces por día

Fue diagnosticado con gastroparesia luego estar al borde de la muerte. Su estado de salud actual y la colecta urgente para continuar su tratamiento.

El hombre tiene ahora 33 años y se encuentra mucho mejor gracias a un dispositivo que le implantaron quirúrgicamente.

“Casi pierdo la vida en 2018 porque mi cuerpo se estaba apagando ”, la confesión de Matthew Pascoe estremece. Fue durante ese año en que estuvo al borde de la muerte que los médicos le diagnosticaron una rara enfermedad , la gastroparesia , por la cual llegó a vomitar hasta 90 veces por día .

Pascoe, exgerente de una tienda de Colchester, en Inglaterra, tiene ahora 33 años y se encuentra mucho mejor gracias a un dispositivo que le implantaron quirúrgicamente para controlar las náuseas y los vómitos asociados con aquella patología.

Sin embargo, su situación hace algunos años no era la mejor. En declaraciones a Southwest News Service, a través del Daily Mail, admitió haber atravesado “dos años de infierno” desde febrero de 2017, cuando comenzó con los síntomas , en adelante.

Según contó en esa entrevista, comenzó sintiendo un fuerte dolor de estómago y ese malestar no solo se extendió en el tiempo, sino que lo obligó a entrar y salir del hospital de manera permanente con náuseas y vómitos que, según los médicos, eran producto de una infección estomacal y otras afecciones benignas.

Sin embargo, la situación de Pascoe, lejos de mejorar, empeoraba. Según contó, perdió casi 45 kilos en apenas medio año y vomitaba entre 50 y 60 veces por día, en promedio.

Después del sufrimiento, llegó el diagnóstico

No fue sino hasta abril de 2018 que los médicos lograron determinar su diagnóstico: sufría gastroparesia. Según la Clínica Mayo, se trata de “una afección en la que los músculos del estómago no trasladan los alimentos como deberían hacerlo para su digestión”.

“Con frecuencia, los músculos se contraen para enviar los alimentos a través del tracto digestivo. Pero en el caso de la gastroparesis, el movimiento del estómago, llamado motilidad, se hace más lento o es inexistente. Esto impide que el estómago se vacíe como corresponde”, amplía la reconocida institución médica estadounidense en su sitio web.

Pascoe indicó que su enfermedad fue causada por una complicación de su diabetes tipo 1 y graficó cómo atravesó los momentos más complejos.

enfermedad británico 1 Matt Pascoe atravesó “dos años de infierno” desde febrero de 2017, cuando comenzó con los síntomas de la enfermedad.

“Ha habido días en los que he estado postrado en cama porque el dolor es demasiado intenso para funcionar como un ser humano normal. Tengo el estómago prácticamente paralizado", enfatizó.

Poco más de un año después de ser diagnosticado, Pascoe pudo comenzar a sentir un poco más de alivio. En mayo de 2019, tras recaudar los fondos necesarios para efectuar un tratamiento médico privado, se sometió a una operación para implantarse un neuroestimulador gástrico que libera pulsos eléctricos suaves para controlar las náuseas y los vómitos asociados con una patología que, según la Clínica Mayo, “no tiene cura”.

"El dolor es mucho más llevadero. Aun así, me sentía mal por ciertos alimentos, pero antes era un dolor profundo que se extendía por todo el cuerpo", comentó Pascoe.

Controlar la alimentación es uno de los puntos que puede generar cierto alivio en pacientes con esta enfermedad. "Aprendí a evitar las especias. La carne roja es difícil de digerir, así que hay que cambiar la forma de cocinar", reconoció el hombre.

Y agregó: "Por primera vez en dos años, pude comer. Me había recuperado, había recuperado el color de la cara y estaba subiendo de peso poco a poco".

Un pedido urgente para seguir sobrellevando la enfermedad

Según detalló Pascoe y su familia en una publicación realizada en GoFundMe, el estimulador que utiliza para sobrellevar su enfermedad funciona con una batería que debería durar entre 10 y 15 años. Pero en su caso, por la alta demanda que requiere su organismo, solo le ha durado siete.

“Ahora está en la zona roja, y le han advertido que le queda aproximadamente un mes antes de que se apague por completo”, subrayó el texto.

Además, precisó que el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS) no financia la batería de reemplazo, que cuesta alrededor de 15 mil libras, la cuales deben salir del bolsillo de Pascoe.

“Hoy es un día que, sinceramente, no pensé que llegaría en años, pero la batería está en rojo y en un mes dejará de funcionar. El Sr. K la ha subido al máximo para intentar que me dure un mes más, pero después... no sabemos qué pasará”, dijo en referencia al doctor Kadirkamanathan , el único cirujano en el Reino Unido con la experiencia suficiente para tratar esta afección y quien sigue trabajando luego de su jubilación solo con el fin de poder operarlo.

enfermedad británico Su familia lanzó una exitosa campaña en GoFundMe para poder cambiar las baterías de su neuroestimulador gástrico.

“No sé cómo será el futuro desde aquí. Todo lo que puedo decir es gracias a todos los que me ayudaron a conseguir los últimos siete años adicionales que nunca pensé que tendría. Hay muchas cosas que necesito procesar, pero por ahora seguiré adelante”, sentenció Pascoe.

Entre el 5 y el 7 de este mes, su familia tenía pensado realizar una transmisión ininterrumpida de Whatnot para recaudar dinero para la operación de Matt. Según adelantaron, intentarían vender 500 tickets o harán tarjetas individualmente, y en paralelo crearían sus propias colecciones personales de Pokémon para ayudar a Matt.

De todas maneras, según consta en aquella plataforma, hasta este martes llevaban recaudadas 16,451 libras, por lo que el objetivo estuvo más que cumplido. “¡Gracias a todos ustedes, gente increíble, hemos recaudado lo suficiente para cubrir la cirugía urgente que Matt necesita! ¡Y ahora la estamos programando lo antes posible!”, se leyó en una actualización.

Luego, Pascoe brindó más detalles en Facebook. “¡Potencialmente puedo hacer que la operación se lleve a cabo en enero!”, deslizó.