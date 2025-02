Cuál era la clave en la relación de Morena Rial y Loly, la esposa de Rial

“La Niña Loly las cuidaba mucho… La quería mucho a Morena”, afirmó la conductora, subrayando el compromiso que la modelo había tenido con la familia Rial. La conversación en Mañanísima dio un giro cuando el panelista Lucas Bertero reveló detalles desconocidos hasta ahora sobre la relación entre los exnovios y el entorno cercano de Jorge Rial.

Bertero recordó una frase que nunca antes había compartido: “En su momento, una persona muy allegada de Jorge Rial, hablando de la separación, cuando se separó de la Niña Loly, uno de los amores más intensos que tuvo, me dijo ‘Jorge no perdió una novia ni una esposa, perdió una niñera’”.

image.png

El periodista fue tajante al explicar que esta frase había sido pronunciada por alguien cercano a Rial, quien veía a Antoniale como una figura maternal que se encargaba del bienestar de Morena y su hermana.

“Mariana se ocupaba mucho, las adoraba y estaban yendo por un camino sano de la adolescencia, con una chica que las contenía, las acompañaba, las llevaba a eventos, al teatro”, añadió Bertero, aportando una nueva perspectiva sobre la relación entre los exnovios.

La ex de Ventura sobre Morena y Jorge Rial

image.png

En una entrevista con Mitre Live, Estelita aseguró que este presente complicado de More no la sorprende: “A mí me da mucha pena porque una las vio crecer. Una que las conoció de chicas y tuvo mucho contacto con ellas, veía todo lo que iba pasando, iba demasiado rápido en la vida y debieron ponerle un freno”.

También arremetió contra Jorge y su ex Silvia D’Auro: “No hubo esa presencia en la vida de Morena, creció sola y con beneficios que no estuvo bueno que se los den”.

Además, disparó: “Nunca le enseñaste a trabajar, a seguir estudiando, a que las cosas hay que ganárselas. Nunca le enseñaste a madurar como mujer, ese es el gran problema de Morena”.