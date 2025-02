La ex de Ventura contó un chisme "horrible" del pasado de Morena Rial y su papá

En medio de toda la controversia, la joven influencer volvió rápidamente a ser uno de los nombres más mencionados en las redes sociales y en los programas y medios de chimentos a causa de su nuevo escándalo y todo lo que sucede alrededor. En ese contexto, ahora la que salió a hablar fue Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, quien opinó y reveló detalles de la relación de Morena y su padre.

La ex esposa de Luis Ventura conoció a Morena y a su hermana Rocío desde que eran bebés, y fue testigo de muchas situaciones en su crianza. Ahora, tras el escándalo, no dudó en dar su opinión sobre la dura infancia de la hija de Jorge Rial.

En una entrevista con Mitre Live, Estelita aseguró que este presente complicado de More no la sorprende. “A mí me da mucha pena porque una las vio crecer. Una que las conoció de chicas y tuvo mucho contacto con ellas, veía todo lo que iba pasando, iba demasiado rápido en la vida y debieron ponerle un freno”, expresó con preocupación.

Sin pelos en la lengua, Muñoz también arremetió contra Jorge y su ex esposa Silvia D’Auro, asegurando que ambos fueron padres ausentes. “No hubo esa presencia en la vida de Morena, creció sola y con beneficios que no estuvo bueno que se los den”, remarcó, en referencia a los lujos y privilegios con los que fue criada.

image.png

Muñoz fue contundente con su análisis y señaló que Morena nunca recibió las herramientas necesarias para forjar su independencia. “Nunca le enseñaste a trabajar, a seguir estudiando, a que las cosas hay que ganárselas. Nunca le enseñaste a madurar como mujer, ese es el gran problema de Morena”, disparó contra el periodista.

Estelita Muñoz cuestionó a Jorge Rial t tras la detecnión

Además, cuestionó la actitud de Rial tras la detención de su hija y consideró que se equivocó al hablar de ella en Argenzuela. “La pifió feo. Morena fue madre muy chiquita, ¿dónde estabas como papá? Dale trabajo con vos, que sea tu asistente o tu productora”, sugirió, al tiempo que señaló que su padre la dejó “muy suelta”.

Las declaraciones de Estelita Muñoz reavivaron la polémica sobre la relación entre Jorge Rial y su hija, en medio de un nuevo escándalo que sigue dando que hablar. Mientras tanto, Morena enfrenta este complicado momento con el apoyo de su entorno más cercano, aunque sin el respaldo de su padre.