Fernando Burlando reveló lo duro que será defender a Morena Rial

Pero lo que sorprendió a todos fue la postura que adoptó el abogado en este caso. En una charla con el equipo de "A la Barbarossa", evitó presentarla como una persona inocente y remarcó que deberá asumir ciertas consecuencias de sus actos.

"Ella tiene que darle una respuesta a la Justicia y a las víctimas que no merecen sufrir lo que sufrieron. Luego habrá que ver las medidas o algún tipo de beneficio como la excarcelación o la domiciliara. Vamos a atenernos a las condiciones que ponga la Justicia", explicó.

morena rial detenida

En esa misma línea, agregó: "Pienso que hoy, dejar en libertad a Morena sin ningún tipo de condicionamientos ni explicación de lo que será su vida a futuro, nos pone en riesgo a todos".

Para Burlando, hay una imperiosa necesidad de 'frenar la puerta giratoria' aunque también pidió a todos que sean un poco más contemplativos: " Es más fácil condenar que pensar en el por qué pasó. Más allá del entorno de Morena, no nos olvidemos que ella ha tenido una vida llena de sufrimiento, de muchísimo dolor. Un dolor que persiste y que no son fáciles de superar cuando las cosas en casa no están bien".

Fernando Burlando habló acerca de Jorge Rial

image.png

Por otro lado, el letrado también habló acerca de la relación de la implicada en el acto delicitvo con su padre, y habló sobre ese tema.

Sobre Jorge Rial señaló: "Yo hablé con él y está muy preocupado y angustiado por la situación. Los padres tratan de buscar soluciones rápidas pero en lo personal, creo que la situación va a ser lenta y gradual, de mucha paciencia. Los padres perdemos la paciencia también, es algo que nos puede pasar a muchos de nosotros".