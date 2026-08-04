Revelaron un video inédito de Luck Ra dedicándole una canción de amor a Tuli Acosta.

En medio de los rumores de infidelidad , salió a la luz un material que compromete al artista cordobés.

El escándalo por la separación de La Joaqui y Luck Ra no termina más. En las últimas horas se dio a conocer un video del artista cuartetero con Tuli Acosta muchos años atrás cuando eran amigos, pero en el que el cordobés le declaró su amor en pleno stream. Hasta admitió que una de sus canciones está escrita para ella.

En el stream en cuestión, están ambos juntos y se ponen a conversar. Pero en un momento, el artista confesó: “Sabías que hay un tema que se lo dediqué a alguien que está acá. Se llama Me gusta”. La letra de la canción en cuestión lo condena y mientras contó eso, Tuli se tapaba la boca.

El estribillo de la canción que Luck Ra le dedicó a Tuli Acosta dice: “A mí me gusta salir por la noche y volver de día y levantarme tarde con diez llamadas perdidas, saber que te puedo dar todo lo que me pidas y que si tu cuerpo pide acción solo conmigo irías. A mí me gusta comprar ropa cuando voy al mal, que digas que soy bueno, aunque en verdad sea un cabrón. Me gusta que sepas que me gusta fumar y el alcohol y que no quieras cambiarme y me quieras como soy, yeah”.

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Y también dice: “A mí me gusta darte en el auto mientras los vidrios se empañan y a la hora que me vaya ella me diga que me extraña. Conquistarte de noche para verte to'a la mañana, Hacerte pasar un buen finde pa' verte en la semana, y a mí me gusta el dinero, contar los ceros”. Ante esto, aumentaron los rumores de romance previo que explica la molestia de La Joaqui.

Los rumores de infidelidad

El periodista de LAM, Pepe Ochoa, volvió a referirse al escándalo del momento protagonizado por La Joaqui y Luck Ra y ahora sumó una nueva información: contó cómo fue el angustiante momento en el que la cantante de RKT se enteró de que el cuartetero le habría sido infiel con la bailarina Tuli Acosta. La secuencia fue bautizada por él mismo como "La ruta del cuerno".

Según lo que relató el panelista en LAM, Tuli le habría contado a su peluquero llamado Alejo, sobre el vínculo que mantenía con Luck Ra. Pero no estuvo bien al contarle porque el estilista no solo tiene un vínculo con La Joaqui, sino que su pareja también. Alejo está en pareja con Valentín, quien trabaja en el mismo ambiente y había desarrollado un gran afecto por la referente del RKT. Entonces Valentín fue quien le contó a La Joaqui: “Luck Ra te está metiendo los cuernos”.

CÓMO SE ENTERÓ LA JOAQUI QUE LUCK RA LE METÍA LOS CUERNOS



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“La Joaqui le dice: ‘me lo contó Valentín, no me podés mentir’, reprodujo Pepe Ochoa en LAM sobre la frase que le dijo ella a Luck Ra para saber la verdad. Sin embargo, días atrás, el cordobés le había dicho a Ángel de Brito que no había existido tal infidelidad.