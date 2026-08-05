La Joaqui se confesó con Rosalía y contó qué esperaba el día que Luck Ra la dejó

La cantante participó del tercer show de la española y en el confesionario reveló cómo se enteró que el amor con el cordobés se había terminado.

La separación de La Joaqui y Luck Ra sigue sumando capítulos a una historia de amor intensa. Si bien la cantante ya había contado en su programa de Streaming en Luzu algunos detalles de su escandalosa separación, este martes habló como nunca del día en que esperaba una propuesta diferente y solo recibió la noticia de la ruptura amorosa.

La confesión llegó en el show de Rosalía en el Arena de Buenos Aires. La marplatense fue invitada a partir del tercer show de la cantante española y recordó la ilusión con la que vivía su romance con el cordobés y reveló el inesperado desenlace de un viaje que, de acuerdo a lo que contó, esperaba que terminara con una propuesta de casamiento.

“ Criada en los ’90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida. Nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente ”, comenzó relatando.

Lejos de ocultar sus sentimientos, reconoció que se la jugó todo por esa historia de amor: “Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda moto mami”, dijo entre risas, fiel a su estilo y refiriéndose al tema de la española.

En otro momento de su descargo, La Joaqui destacó, pese a su dolor, lo que significó Luck Ra en su vida. “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue; de hecho, él fue quien se desencantó conmigo”, expresó, en una de las frases más fuertes de su relato.

Otra de las frases que llamó la atención del público presente fue cuando se refirió al desgaste de la relación al afirmar que "el amor a veces se gasta de tanto usarlo".

El viaje que cambió todo

El momento más impactante llegó cuando contó qué ocurrió durante un viaje que había interpretado como el escenario ideal para una propuesta de matrimonio que nunca se concretó: “Este príncipe encantador un día me invita a un viaje especial, a un lugar especial, con planes especiales y en una fecha especial... Yo dije: ‘Se viene mi propuesta’. Soñé con eso desde que soy chiquita”, recordó.

Ilusionada, contó que preparó todo ya que sería el viaje de los sueños donde llegaría la tan esperada propuesta. “Era un viaje de siete días, así que en mi maleta de siete días, preparé un outfit de sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer, quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio”, relató.

El rumbo cambió por completo cuando al cuarto día "llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación".