Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: otra vez la internaron

La modelo Floppy Tesouro volvió a ser internada en las últimas horas del miércoles en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Esta nueva internación llega luego de haber recibido el alta hace un mes por una neuralgia, cuadro médico que afecta los nervios de la cara. La situación mantiene preocupados al entorno de la cantante, como así también a sus seguidores.

En la tarde del miércoles, la modelo se había acercado al nosocomio para hacerse unos estudios a raíz de una alergia que le había ocasionado uno de los medicamentos que estaba tomando para su mejoría cuando los médicos que la atendieron decidieron dejarla internada y monitoreada nuevamente en observación.

La noticia la dio Tesouro a través de historias de Instagram, donde se la vio recostada en una cama del hospital con un sensor de monitoreo cardíaco adherido al pecho y una vía intravenosa en su brazo derecho. "Quedé internada en @sanatoriootamendi por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte) Acá controlada por todo el equipo médico!", escribió Floppy para acompañar la imagen.

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"No veo la hora de salir de todo esto, mucha angustia e impotencia tengo pero también poniendo garra para salir adelante", cerró angustiada. Anteriormente, la modelo había subido a sus redes sociales una serie de videos contando por qué otra vez iba a acercarse a la Clínica. "Me voy a hacer unos estudios al Otamendi que últimamente es mi segunda casa. Les cuento que venía con una leve mejoría lo cual me permitió compartir mi cumpleaños con mi familia, mis amigos. A raíz de que abrieron y empezaron a trabajar el tema de la pulpitis, eso hizo que me sienta un poco mejor, tanto de la muela como de la cabeza de las neuralgias", arrancó diciendo.

El historial médico de Floppy Tesouro

Tras la mejoría que experimentó en su salud la modelo Floppy Tesouro, el día miércoles se despertó con una reacción alérgica y habló con los médicos sospechando que podía tratarse del medicamento que está tomando. "Me estoy yendo a hacer un hemograma completo. Me levanté con moretones, con erupción, con picazón", explicó la conductora.

En ese sentido, expresó: "Me preocupa y me angustia. Me estoy ocupando de recuperarme, de sentirme mejor y de pasar por todo esto, esperando que termine pronto". Recordemos que el 7 de marzo Tesouro fue internada por primera vez en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires por una neuralgia del trigémino y recibió el alta médica a las 48 horas de permanecer bajo control en el nosocomio.

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Apenas una semana después de recibir el alta, volvió a la clínica a hacerse los controles correspondientes y terminó nuevamente internada debido a un efecto adverso a la medicación que recibe.

Luego del último episodio, Floppy comenzó el tratamiento odontológico respectivo para la trismus, una alteración que impide la apertura total de la boca y que tuvo como consecuencia de la neuralgia.