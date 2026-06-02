Empleados de Comercio con nuevo aumento en junio 2026: todas las escalas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) dio a conocer las flamantes escalas salariales . ¿Cuánto se cobra con el nuevo aumento en junio de 2026 ?

En el último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) - gremio que representa a los trabajadores del sector- en abril de 2026, se dispuso un aumento salarial del 5%, que se distribuyó de manera escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% desde junio 2026 . Así, ¿cuánto perciben los empleados de Comercio con el nuevo incremento en el sexto mes del año ?

En el acuerdo mencionado más arriba, también se dispuso el pago de sumas fijas no remunerativas por un total de 120 mil pesos mensuales para los empleados de Comercio , que se sumaron de ese modo a los montos no remunerativos ya existentes.

En abril de 2026, se dispuso un aumento salarial para los empleados de Comercio del 5%, que se distribuyó de manera escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% desde junio de 2026.

Sueldos con aumento de los empleados de Comercio en junio 2026

En junio de 2026, la tabla salarial que nuclea a los empleados de Comercio quedó conformada de la siguiente manera de acuerdo a las escalas de ingresos según puesto y categoría:

Maestranza y Servicios:

Categoría A: $1.216.248.

Categoría B: $1.219.412 .

Categoría C: $1.230.495 .

Administrativo:

Categoría A: $1.228.122 (la más baja).

Categoría F: $1.281.167 (la más alta).

Cajeros:

Desde $1.232.079 (Categoría A).

Personal auxiliar:

Desde $1.232.079 (Categoría A).

Personal auxiliar especializado:

Desde $1.241.583 (Categoría A).

Vendedores:

Desde $1.232.079 (Categoría A).

Cabe aclarar que todos estos montos incluyen el aumento correspondiente del 1,5 por ciento y las sumas fijas no remunerativas mencionadas más arriba.

En el acuerdo paritario sellado por FAECYS para los empleados de Comercio, se señala que las partes firmantes -el gremio y las cámaras empresarias- asumieron el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, por iniciativa de cualquiera de ellas, a los fines de analizar las escalas básicas convencionales, sumas y porcentajes y atentas a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en el acuerdo y desde la vigencia del mismo.

Asimismo, se comprometieron a que, en caso de acordar cualquier aumento en las escalas salariales, el mismo se realizará de forma no remunerativa y no acumulativa.

¿Cuándo cobran los empleados de Comercio el aguinaldo en junio 2026?

En junio de 2026, los empleados de Comercio también perciben el plus salarial denominado Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, que involucra a empleados de los ámbitos público y privado, empleo doméstico, jubilados y pensionados.

El denominado medio aguinaldo de junio habitualmente se efectiviza en la última jornada laboral del mes (martes 30 de junio de 2026) o, como lo estipula la ley, ese plazo podría extenderse hasta cuatro (4) días hábiles.

empleados comercio portada.jpg También se dispuso el pago de sumas fijas no remunerativas por un total de 120 mil pesos mensuales para los empleados de Comercio, que se sumaron de ese modo a los montos no remunerativos ya existentes.

Para calcular el aguinaldo que cobrará un empleado de Comercio en junio de 2026 es preciso considerar el mejor sueldo del primer semestre del año en curso y dividir ese importe por dos. Luego, volver a dividir por 6 y luego multiplicarlo por los meses trabajados.

Es oportuno remarcar que también existe otra opción para calcular el aguinaldo: consiste en tomar como referencia el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del primer semestre del año.

Para establecer con precisión el importe que se percibirá en concepto de Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, es importante saber que el empleador considerará ítems como las horas extras; comisiones; otras remuneraciones variables; el rubro a cuenta de futuros aumentos. Y no así, por ejemplo, las sumas no remunerativas como bonos o gratificaciones otorgadas por única vez.