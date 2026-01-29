Elon Musk eligió Chivilcoy como nueva base estratégica para Starlink

La empresa de internet satelital colocó una estación terrestre en esa localidad bonaerense, pero tiene planeados otros sitios como en la Patagonia.

El gigante tecnológico Starlink , propiedad del magnate Elon Musk , confirmó que la ciudad de Chivilcoy será el epicentro de su nueva infraestructura en Argentina. La instalación de una estación terrestre en esta ubicación estratégica responde a un plan de expansión que busca eliminar las brechas de conectividad en el interior bonaerense y fortalecer el servicio en toda la Región Pampeana.

La elección de Chivilcoy no es casual. Su posición geográfica permite una cobertura optimizada para la recepción y retransmisión de señales de la constelación de satélites de órbita baja.

Esta base técnica será fundamental para que el servicio de internet de alta velocidad llegue con mayor estabilidad a usuarios residenciales , pero principalmente a sectores productivos que hoy operan con conectividad deficiente.

Starlink campo base (1)

Impacto directo en la producción y el agro

Para el sector agroindustrial, la posibilidad de contar con banda ancha en medio del campo permitirá el monitoreo de maquinaria en tiempo real y la gestión de datos a gran escala. Según expertos, este tipo de infraestructura es vital para integrar soluciones de Inteligencia Artificial en la producción primaria.

"Es un hito para la región que una empresa de vanguardia ponga sus ojos en nuestra infraestructura", señalaron fuentes locales.

La base en Chivilcoy no solo mejorará la velocidad de navegación, sino que reducirá la latencia del servicio, un factor crítico para aplicaciones industriales y servicios de emergencia que dependen de una respuesta inmediata de la red.

Starlink campo base (2)

Un proyecto en la Patagonia

El desembarco de la firma de Musk se da en un contexto de desregulación del mercado satelital en el país. Con esta nueva base, Starlink apunta a competir directamente con proveedores terrestres tradicionales, ofreciendo una alternativa para aquellos parajes donde el tendido de fibra óptica resulta inviable por costos o geografía.

En busca de conectar a los "desconectados", desde la compañía dejaron trascender que también están en estudios bases en las provincias de Salta y Río Negro, considerados puntos estratégicos. Aún no trascendió el lugar específico donde se instalaría la base patagónica.

Starlink es un ambicioso proyecto de la compañía aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, que busca proporcionar conectividad a internet de alta velocidad en todo el planeta.

tren de satélites starlink Satélites Argentina

A diferencia de los servicios satelitales tradicionales que utilizan grandes equipos en órbitas lejanas, opera una constelación de satélites de órbita baja (LEO). Esto permite que la señal viaje mucho más rápido, reduciendo la latencia y permitiendo actividades que antes eran imposibles por satélite, como el streaming en 4K o los juegos en línea.

El sistema está diseñado específicamente para llegar a zonas rurales o remotas donde el cableado de fibra óptica o las antenas de telefonía celular no llegan por razones geográficas o de costos.

Para acceder al servicio, los usuarios solo necesitan un kit autoinstalable que incluye una antena parabólica compacta y un router. En Argentina, la empresa ha despertado un gran interés en sectores como el agro y la energía, ya que permite conectar campos, minas y bases operativas que históricamente han estado aisladas digitalmente.