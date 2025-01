Ladrón sin suerte en Chubut: rompió una vidriera con una piedra para robar, pero terminó cortado y detenido

De inmediato, un patrullero de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y, en las inmediaciones, los agentes encontraron al sospechoso con un corte en el brazo, coincidente con la descripción que había dado la testigo.

El sospechos fue aprehendido inmediatamente y trasladado a la dependencia policial, mientras que al mismo tiempo los dueños del negocio llegaron al lugar y constataron los daños en la vidriera.

En el interior del local dieron con la piedra utilizada para romper el ventanal. Además, había claros indicios del frustrado intento del ladrón: la caja registradora estaba abierta y había varios billetes dispersos en el suelo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto internas como externas, confirmaron que el detenido había ingresado al negocio con intenciones de robo. No obstante, debido a la activación de la alarma y -probablemente la lastimadura- no pudo llevarse no la plata ni ninguna otra cosa de valor antes de huir.

El joven quedó a disposición de la justicia, y se espera que en las próximas horas se realicen las actuaciones correspondientes.

Ladrones inexpertos en Chubut

Otro caso con ladrones algo inexpertos se dio recientemente en Chubut, en la ciudad cordillerana de Esquel, cuando en una situación insólita, la policía detuvo a dos ladronesque intentaron entrar dos veces al mismo comercio en menos de 12 horas. Las dos veces fallaron y terminaron en la comisaría.

La increíble sucesión de hechos se dio entre la madrugada y la tarde del 23 de diciembre en el local “María Castaña”, ubicado en la esquina de las calles Rivadavia y 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad de la comarca andina.

Según indicó el reporte policial difundido por EQS Notas, alrededor de las 14:45 la guardia del Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de dos personas que intentaban subir al techo del comercio en cuestión utilizando una escalera.

Ante ese aviso, agentes que estaban patrullando la zona respondieron presentándose en el lugar e interceptando a los dos sospechosos. En un primer cateo, se comprobó que no tenían ningún elemento robado del negocio. Pero la sorpresa llegó unos minutos después.

Cuando los dos hombres fueron identificados, se comprobó que habían recuperado su libertad hacía apenas unas horas, luego de haber sido detenidos en ese mismo lugar durante la madrugada del mismo día. Difícil de creer.

Según lo informado por la policía, los dos sospechosos -que obviamente quedaron otra vez demorados- habrían decidido volver rápidamente al lugar para intentar recuperar un teléfono celular que uno de ellos habría perdido durante el incidente ocurrido en la madrugada. Y otra vez, quedaron expuestos y fueron fácilmente apresados.