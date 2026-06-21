Bomba: el nuevo Boca del Vasco Arruabarrena abrochó a su primer refuerzo y firma mañana

Boca cerró a su primer refuerzo en este mercado de pases al acordar con Argentinos Juniors la llegada de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de 27 años que se convertirá en nuevo jugador del club en el inicio del ciclo de Rodolfo Arruabarrena. La operación se concretó en las últimas horas tras un entendimiento entre ambas dirigencias y el futbolista firmará contrato por tres temporadas con el Xeneize.

Por lo pronto, el defensor tiene previsto realizarse la revisión médica mañana mismo para terminar de sellar su incorporación. En el club de La Ribera lo consideran una pieza clave para reforzar el sector derecho.

El acuerdo se cerró por una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares por el 100% del pase , en una negociación que avanzó rápidamente una vez que el club azul y oro decidió acelerar por el lateral. El charrúa, que venía siendo titular en el Bicho bajo la conducción de Nicolás Diez, era uno de los nombres apuntados por la dirigencia para cubrir un puesto que quedó debilitado de cara al próximo semestre. La búsqueda se activó tras las salidas y decisiones del cuerpo técnico respecto del armado del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2068794861466063027&partner=&hide_thread=false BOCA CERRÓ A LEANDRO LOZANO COMO SU PRIMER REFUERZO



El Xeneize acordó con Argentinos y desembolsará 3,5 millones de dólares limpios para quedarse con el 100% de su pase



Si no surge ningún inconveniente, este lunes por la mañana se realizará la revisión médica y luego… pic.twitter.com/RpP92ZXGjR — Diario Olé (@DiarioOle) June 21, 2026

En paralelo, el DT ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serán tenidos en cuenta para la próxima etapa, en el marco de una renovación profunda en el puesto. La intención del cuerpo técnico es reorganizar la competencia interna con la llegada de un lateral titular y la proyección de juveniles. En ese esquema, Dylan Gorosito aparece como alternativa para pelear el puesto desde atrás. La reestructuración forma parte del nuevo proyecto deportivo que comienza a delinearse en el club.

Lozano disputó 17 partidos en lo que va del 2026 con la camiseta del Tifón de Boyacá, donde aportó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas, consolidándose como una pieza constante en el equipo. Su rendimiento lo llevó a ser uno de los laterales más regulares del torneo, en un conjunto que alcanzó las semifinales del Apertura. Allí, el Bicho quedó eliminado ante Belgrano por penales, tras una campaña destacada. Su nivel sostenido terminó por ubicarlo en el radar del cuadro de la Ribera.

Por qué la dirigencia de Boca buscó a Leandro Lozano

El lateral derecho uruguayo combina despliegue físico con proyección ofensiva, características que el cuerpo técnico xeneize considera fundamentales para el sistema que se busca implementar. Su llegada apunta a darle mayor solidez a una zona que había perdido variantes en los últimos mercados. Además, su experiencia en el fútbol argentino facilita una adaptación inmediata al nuevo desafío. En Boca lo ven como una incorporación de impacto para el corto plazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068781390166929519&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: informa @monroigdiego que Leandro Lozano será nuevo refuerzo de Boca y este lunes se hará la revisión médica ¿Cómo creés que le irá en el Xeneize? pic.twitter.com/w7Tu8srw4m — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026

El arribo del defensor marca el primer movimiento formal del club en este mercado, en un contexto de reordenamiento general del plantel. La dirigencia, comandada por Juan Román Riquelme, trabaja en más incorporaciones para acompañar el inicio del ciclo del nuevo entrenador. El objetivo es reforzar puestos clave y recuperar competitividad de cara a los próximos torneos. Con este acuerdo, Boca abre oficialmente su etapa de refuerzos para la temporada.