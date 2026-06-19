Boca le sacó una figura a un grande del fútbol argentino y cerró un nuevo refuerzo: quién es

Mientras se disputa el mundial 2026, Boca cerró un nuevo refuerzo según confirmó un experimentado periodista en mercado de pases.

Boca apunta también a una renovación en el plantel con la salida de varios jugadores que no serán tenido en cuenta por el entrenador Rodolfo Arruabarrena como Edinson Cavani , entre otros, y trabaja en un mercado de pases fuerte para cerrar distintos futbolistas que potencien al equipo.

En las últimas horas distintos periodistas especializados en el merado de pases internacional afirmaron que el xeneize cerró la llegada de un jugador importante para un club que compite de buena manera en el fútbol argentino.

En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo confirmó en sus redes sociales que, en medio de las negociaciones por Sebastián Villa que juega en un Independiente Rivadavia brillante y al cual le habría avisado que no quiere continuar porque su deseo es volver a vestir la azul y oro, Boca cerró un refuerzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2067785077719736582&partner=&hide_thread=false Leandro Lozano refuerza #Boca



US$3.5M netos por la ficha del lateral uruguayo de #AAAJ



por tres años y medio, como adelantamos con @RodriVazquez95 pic.twitter.com/q8fKyLbGZ6 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 19, 2026

Se trata de Leandro Lozano, futbolista uruguayo que llegaría procedente de Argentinos Juniors. El xeneize pensó en el jugador para reforzar el lateral derecho debido a que Arruabarrena le habría firmado la carta de salida a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt.

En cuánto se habría cerrado la operación

El acuerdo por el futbolista de 27 años titular en el Bicho de La Paternal, habría sido cerrada por 3.5 millones de dólares un contrato de tres temporadas. Detrás de éñ. a la espera de un lugar, esperaría el joven Dylan Gorosito que sería considerado por el DT.

Leandro Lozano

Los números del lateral derecho

17 partidos con Argentinos en este 2026, sumando tres asistencias y tres amonestaciones oportunidades. Con el equipo de Nico Diez llegó a las semifinales del Apertura, donde fueron derrotados por el campeón Belgrano de Córdoba.

El ex River que fue ofrecido en Boca y podría llegar como refuerzo

El mercado de pases empieza a moverse en el fútbol argentino, y en Boca ofrecieron un nombre que sorprendió a muchos: Esequiel Barco. El delantero tiene un pasado reciente en River, donde jugó entre 2022 y 2024, y podría convertirse en refuerzo del Xeneize para el segundo semestre del 2026.

Su club actual, el Spartak de Moscú, estuvo negociando con Independiente, institución en la que debutó Barco, pero por ahora las cifras fueron consideradas insuficientes. En este contexto, Boca podría interferir y quedarse con el jugador.

Esequiel Barco fue ofrecido a Boca

Según la información del periodista Julio Pavoni, que cubre al Xeneize en diversos medios de comunicación, Barco tiene la intención de regresar al fútbol argentino y fue ofrecido a Boca, que vería con buenos ojos incorporarlo.

El Vasco Arruabarrena, que viene de firmar oficialmente su contrato para ser el nuevo director técnico del Xeneize, manifestó a la dirigencia la necesidad de reforzar ese puesto, por lo que podrían iniciar las negociaciones con el club ruso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JulioPavoni/status/2067637151588630863&partner=&hide_thread=false A Boca hace unas horas le acercaron el nombre de Esequiel Barco. Hoy en el futbol ruso. Interesa. Quieren un jugador con ese perfil pic.twitter.com/En1oV0CyN7 — Mago (@JulioPavoni) June 18, 2026

Independiente, club del que surgió Barco, venía negociando con Spartak de Moscú, para adquirir el 50% de la ficha del futbolista, ya que no quieren desprenderse de la totalidad del porcentaje. Los rusos piden entre 4 y 5 millones de dólares, y el club argentino realizó una oferta por 2,5 millones, la cual fue rechazada.

Boca busca meterse en la puja por el delantero, ya que en el plantel no tienen tantos jugadores capaces de romper líneas y ganar en el mano a mano, sobre todo con la posible salida de Zeballos.

La negociación más fuerte en búsqueda de este perfil era la de Sebastián Villa, pero en las últimas horas se comunicó que Independiente Rivadavia rechazó la propuesta de seis millones de dólares que hizo el Xeneize, que habría decidido no moverse de esa cifra, por lo que el colombiano no llegará, excepto que cambie su postura el conjunto mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JulioPavoni/status/2067671699860987925&partner=&hide_thread=false Boca tomó la decisión de bajarse de la negociación por Sebastián Villa.

6 M de dólares fue la última oferta. Es decir la cláusula . Ya no oferta más pic.twitter.com/ogDmISB0xn — Mago (@JulioPavoni) June 18, 2026

La limpieza del plantel de Arruabarrena

El Vasco Arruabarrena comenzó la pretemporada y sus primeras decisiones tienen que ver con la limpieza del plantel, con varios nombres que no seguirán en Boca por no tratarse de una prioridad para el nuevo entrenador, que ya le dejó claro a la dirigencia los puestos que cree claves para reforzar.

Esta limpieza de nombres comenzó por los que dejarán la institución de común acuerdo, con dos futbolistas relevantes: Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini ya rescindieron su contrato.

Por otra parte, Marcelo Weigandt, Lucas Janson, Agustín Martegani y Juan Barinaga no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre y entrenarán apartados. Además, por orden del Vasco, tres juveniles subirán a primera división: Leo Flores, Camilo Rey Domenech y Dylan Gorosito.

En el mercado de pases, además del extremo, otra posición prioritaria es la del lateral derecho: el Vasco apartó del plantel a los dos que jugaron el semestre pasado, y por ahora solo cuenta con Gorosito o la improvisación de Malcom Braida, que terminó ocupando el puesto al final del semestre. El apuntado, según rumores, es Leandro Lozano, de Argentinos Juniors, aunque se manejan otras variables.