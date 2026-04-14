Quiénes son los argentinos que estarán en el cuadro principal del Roland Garros

La organización del segundo Grand Slam de la temporada publicó la lista de los jugadores que ya están clasificados a la competencia.

El tenis argentino atraviesa un buen momento en este 2026. A los buenos resultados que se encuentran cosechando los distintos representantes nacionales, llegaron buenas noticias desde la organización del Roland Garros . Tras confirmarse la lista oficial para el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada, se confirmó que la Argentina contará con una numerosa representación, con un total de once raquetas, encabezadas por Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez .

A diferencia de los otros tres Grand Slams que han migrado hacia sistemas electrónicos, Roland Garros 2026 mantendrá el uso de jueces de línea humanos, conservando la mística tradicional del arbitraje en París. El torneo se desarrollará del 18 de mayo al 7 de junio, semanas en las que la bandera argentina buscará flamear hasta las instancias finales en el Stade Roland Garros.

La lista oficial publicada para esta edición 2026 ratifica que Argentina es una de las potencias con más jugadores en el cuadro de varones. Entre los nombres más destacados aparecen Francisco Cerúndolo (19° del ranking al momento del corte), Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, quienes llegan con el objetivo de superar la segunda semana en el polvo de ladrillo parisino. A ellos se suma el ascendente Mariano Navone, cuya explosión en el circuito le permitió entrar de forma directa. La lista se completa con una mezcla de juventud y experiencia: Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Francisco Comesaña y el inoxidable Marco Trungelliti, quien vuelve a inscribir su nombre en un Grand Slam tras haber superado las exigencias del ranking.

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La gran noticia para el tenis femenino nacional es la presencia confirmada de Solana Sierra. La marplatense ha consolidado su crecimiento en el circuito WTA y llega a París con la madurez necesaria para dar pelea en el cuadro principal. Su ingreso directo evita el desgaste de la clasificación y la posiciona como la gran esperanza argentina entre las mujeres, buscando emular las históricas actuaciones de compatriotas en la mítica tierra batida.

Los que la pelearán desde la qualy

En cuanto a la qualy, quienes aparecen con posibilidades de disputarla y meterse en el cuadro principal del Roland Garros para representar a la Argentina son: Federico Gómez, Alex Barrena, Juan Pablo Ficovich, Genaro Olivieri, Facundo Díaz Acosta y Lautaro Midón.

Por su parte, del lado de las damas son cuatro las chicas que jugarán por un lugar en el segundo grande de la temporada del tenis. Se trata de Jazmín Ortenzi, María Lourdes Carlé, Luisina Giovannini y Julia Riera.

Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera

Camilo Ugo Carabelli dio uno de los golpes en el arranque del ATP 500 de Barcelona. El argentino, ubicado en el puesto 64 del ranking, superó con autoridad a Karen Khachanov, 14° del mundo y cuarto preclasificado del torneo, para meterse en los octavos de final del tradicional Conde de Godó.

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La victoria tuvo un valor especial porque fue la primera de su carrera frente a un rival del top 20. Hasta esta semana, el porteño arrastraba una marca de 0-10 ante jugadores de ese rango, una cuenta pendiente que logró saldar en el polvo de ladrillo catalán.

El triunfo fue claro y sin sobresaltos. Ugo Carabelli se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 14 minutos, en una actuación sólida de principio a fin, sin ceder oportunidades de quiebre ante un rival de mucho peso en el circuito. En octavos de final, Ugo Carabelli se cruzará con el español Rafa Jódar, una de las irrupciones jóvenes del torneo. El local, de 19 años, venía de eliminar a Jaume Munar y llegó a Barcelona después de consagrarse en Marrakech, donde derrotó en la final al argentino Marco Trungelliti.