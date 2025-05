Verónica Ojeda contó qué será del futuro de la psiquiatra de Maradona

Sin embargo, durante el programa conducido por Lorena Maciel en Radio con vos, la expareja de Maradona rechazó la versión de la acusada y cuestionó su comportamiento en el Tribunal. “La verdad que yo no le creí absolutamente nada, ni lo que hizo, que lloró desconsoladamente”, denunció.

Verónica Ojeda confirma, nuevamente, que hay muchas pruebas que complicarían a los profesionales

En ese sentido, Ojeda recordó los audios y chats en los que la psiquiatra la difamó. “Escuchamos los audios, los chats donde decía: ‘Verónica quiere llevarlo a otra clínica, hay que pararla sea como sea’. También insultándome de la manera que me insultaba, a Diego, a las chicas, a toda la familia. Ahora, Cosachov se hace la víctima. A mí no me movió absolutamente nada”, criticó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Cosachov sea condenada a prisión, Ojeda fue tajante y remarcó que la psiquiatra era uno de los médicos de cabecera junto al neurocirujano Leopoldo Luque. “Es que va a ir presa. Tiene que ir presa. Tenemos muchísimos audios, muchísima información donde ellos están diciendo: ‘Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si se muere? ¿Cómo vamos a hacer nosotros?’”, sostuvo.

Además, enfatizó en el chat entre Carlos Díaz y Cosachov en el que dijeron: “Si nos sale bien, vamos a ser semidioses y, si no, vamos a ir presos”, como una de las pruebas contundentes. Para Ojeda, “tienen que ir presos todos los que están involucrados, principalmente ellos, que eran de cabecera y que estaban siempre con Diego en el primer momento”.