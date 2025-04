Qué dijo Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona y quiénes son los nuevos testigos

image.png

La Fiscalía busca con sus testimonios seguir recolectando pruebas para poder determinar la responsabilidad del médico Leopoldo Luque y los otros seis implicados en la causa.

Qué ocurrió el martes con la declaración de Verónica Ojeda

Tanto el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, Julio Rivas, Fernando Burlando, Mario Baudry y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren consensuaron que la mujer no continúe con su testimonio.

Su relato comenzó con una brutal escena, al afirmar que Maradona "tenía olor a caca y a pis" cuando lo visitó en la vivienda de Tigre.

El 23 de noviembre fue la última vez que vio al jugador "todo hinchado". "Llegué y estaba solo con Coria -el custodio- y una enfermera que estaba en el living leyendo una revista. Ahí entré a verlo y lo vi desfigurado. Todas las manos hinchadas, la panza hinchada. Le decía 'Diego qué te pasó'. Le decía a Coria que se fuera y me decía ‘No puedo, tengo órdenes de quedarme’. Y lo que más me llamó la atención es que Coria lo tenía agarrado de la mano todo el tiempo. A mí no me parecía algo normal".

“Ese 23 me fui muy mal y fue el último día que lo vi con vida”, cerró.

Ojeda señaló que conoce a tres de los acusados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual": el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Por otro lado, criticó a Luque por tomarse una foto "cholula" tras la operación por un hematoma subdural que atravesó Diego. A su vez, acusó a Cosachov de haberla "usado" y dijo que Díaz usaba un vocabulario que no correspondía para referirse al alcohol: "Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol. De esa forma se dirigía a la familia".

El abogado defensor de Luque, Julio Rivas, solicitó al tribunal la reproducción del audio de la reunión llevada a cabo en la clínica Olivos, argumentando que Ojeda habría incurrido en ciertas "contradicciones".

Ante este pedido, los jueces le solicitaron a Rivas que precisara los fragmentos a los que se refería, momento en el cual comenzó a interrogar. "Usted mencionó hace un momento que Luque era médico clínico, pero en la reunión afirmó que era neurocirujano. ¿Cuál era exactamente el rol de Luque?", preguntó el abogado. Ojeda respondió que no lo recordaba.

Inicialmente, el Tribunal había informado que Ojeda volvería a declarar este jueves a las 9:30, pero finalmente eso no ocurrirá debido a que Rivas decidió no continuar con el interrogatorio.