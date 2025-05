Declara Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego: "La que más tiene para decir"

La hija del ex futbolista dará su testimonio en los Tribunales de San Isidro este martes. Por qué hay tanta expectativa en su declaración.

Giannina es la única hija del ex futbolista que todavía no había declarado. En esta 17° audiencia, responderá preguntas de la defensa y la querella. En diálogo con TN, Fernando Burlado , uno de los abogados de la querella, indicó que es "la que más tiene para decir" del circulo familiar , debido a que vio a su padre varias veces antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

image.png Dalma y Gianinna Maradona en una de las audiencias del juicio por la muerte de su padre.

Durante la investigación, la hija del 10 indicó que a partir del 18 de noviembre notó un deterioro preocupante y "muy hinchado", algo que le dijo a Leopoldo Luque pero él no coincidía. Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, harán hincapié en este dato clave.

Este relato será principal para saber la responsabilidad que le cabe al neurocirujano Luque, uno de los más complicados en el juicio. "Cuando yo le hablaba no me daba nunca una respuesta, para él mi papá estaba mejor y claramente no era así, pero él tomaba siempre las decisiones sobre la salud de papá con el equipo que trabajaba", sostuvo Gianinna el 30 de noviembre, según pudo saber TN.

Otro de los presuntos apuntados en esta audiencia es Carlos Díaz, psicólogo de la Clínica Olivos, Gianinna comentó que "nunca orientó a la familia" sobre el período de recuperación del Diez. Según TN, la hija menor de Villafañe y Maradona indicó que "en todo momento le pedía o le exigía que en el programa que se armara, pudieran explicarnos a nosotros como acompañar a papá, qué hacer, qué decir, qué no hacer. Díaz nunca lo hizo, sólo recababa información y nada más. Nunca nos orientó como sobrellevar el tema, sólo decía que él era experto en adicciones y cómo iba a ser el desenlace".

image.png Fernando Burlando es el abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de Diego Maradona.

Qué dijo Dalma Maradona cuando declaró en el juicio

El martes 15 de abril se llevó a cabo la 11° audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en la que declaró Dalma Maradona, la hija mayor del Diez, quien se presentó ante los jueces para dar detalles sobre el accionar del equipo médico que asistió a su padre en los días previos a su fallecimiento.

En su testimonio, Dalma recordó las últimas semanas antes de la muerte de Diego y aseguró que ella había advertido reiteradas veces que el estado de salud de su padre estaba deteriorado.

“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía", dijo en referencia al equipo médico personal del Diez, quienes ahora están imputados su responsabilidad en el fallecimiento de Diego.