Mundial 2026: la espectacular producción de fotos de la selección de Noruega al estilo Vikings

La selección noruega posó con armaduras, hachas y espadas en un fiordo. El fotógrafo David Yarrow estuvo detrás de la imponente sesión.

La selección de Noruega se presentó al Mundial 2026 con una producción fotográfica que sacudió las redes sociales: sus jugadores posaron como guerreros vikingos, con armaduras de cuero, escudos, hachas y espadas, a orillas de un fiordo noruego rodeado de montañas. La imagen, titulada "The Vikings Are Coming", marcó el regreso del equipo a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Detrás de la idea estuvo el delantero Erling Haaland , quien recomendó al fotógrafo escocés David Yarrow —uno de los más reconocidos en el mundo del deporte— para llevar adelante la producción. La Federación Noruega de Fútbol (NFF) lo contactó seis meses antes de la sesión, y Yarrow no tardó en definir el concepto: "Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos. Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata", declaró al diario The New York Times.

La sesión se realizó un sábado en una playa privada de Oslo. Para ambientar la escena, se construyó un muelle de madera de época que conducía a un drakkar —embarcación vikinga tradicional— anclado en las aguas del fiordo. Al fondo, otras dos embarcaciones navegaban entre las paredes rocosas. Un equipo de peluquería y maquillaje trabajó bajo una consigna precisa: los jugadores debían verse "temibles y con soberanía". Yarrow utilizó imágenes de la serie de televisión Vikings como referencia visual para la ambientación.

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Entre los detalles que destacó el fotógrafo figuró el extremo del RB Leipzig Antonio Nusa, el único que usó casco en la foto. "Iba a pedirle que se lo quitara, pero me mostró su pelo rubio oxigenado", recordó con humor.

La producción del Mundial 2026 que Noruega no quería que parezca generada por IA

El único ausente en la jornada fue el capitán del equipo, el mediocampista del Arsenal Martin Odegaard, quien ese día disputaba la final de la Champions League con su club. El staff dejó un espacio vacío para él en la foto, y días después Odegaard voló a Oslo para ser fotografiado e incorporado digitalmente a la imagen final.

Ante la singularidad de la producción, Yarrow anticipó que algunos podrían pensar que fue generada por inteligencia artificial. "Por eso filmamos los rodajes. Siempre hacemos el material detrás de escena", aclaró. La sesión también incluyó tomas del paisaje tomadas en el fiordo de Viking Valley, en Gudvangen.

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La fotografía fue ampliada al tamaño de una mesa de ping-pong y colocada en la concentración del equipo en Greensboro, Carolina del Norte. El antecedente de Yarrow en producciones de este tipo es notable: el año anterior fotografió al equipo europeo de la Ryder Cup vestido de gángsters de la Prohibición bajo el puente de Manhattan, en una imagen que se convirtió en una de las más vendidas de la historia del fotoperiodismo deportivo.

"Por supuesto, no hay un vikingo más creíble que Erling Haaland. Convertirlo en un guerrero fue una de las tareas más fáciles de mi carrera", escribió Yarrow en la carta que acompañó la publicación oficial.

La presidenta de la NFF, Lise Klaveness, defendió el concepto ante The New York Times: "Reconocimos desde el principio que la narrativa vikinga nos acompañaría de todos modos. Por eso elegimos tomar el control y llenarla de lo que realmente nos define. No se trata solo de estética, sino de valores: unión, espíritu de equipo y estar juntos". Klaveness también subrayó que el concepto de "vikingos modernos" apunta a la diversidad del plantel: "Este es un equipo diverso y multifacético, y eso es una fortaleza".

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La foto, sin embargo, no estuvo exenta de polémica dentro de Noruega. Medios como Morgenbladet y Klassekampen publicaron críticas de expertos y columnistas que cuestionaron el uso del estereotipo vikingo y la exaltación de la masculinidad. El diputado Mímir Kristjánsson, del partido Rojo, salió en defensa de la iniciativa: "Se trata de un Mundial de fútbol en el que se encuentran culturas de todo el planeta. Noruega debe llevar consigo su propia cultura". El seleccionador Stale Solbakken prefirió no entrar en el debate: "Hay temas más importantes y problemáticos. No quiero gastar tiempo en eso".

Para Yarrow, la conclusión fue rotunda: "Hemos visto muchas fotos en las escalerillas de aviones esta semana. Se vuelven aburridas. Al menos los noruegos se esforzaron por hacer algo especial".

Noruega integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal e Irak. Su debut está programado para el 17 de junio frente a Irak, en el primer partido mundialista del equipo nórdico en casi tres décadas.