Femicidio en Junín de los Andes: testimonio clave para dar con el prófugo que habría matado a la portera

“Gracias a que fui a la Comisaría pudieron agarrar al femicida. Hoy a las 8 AM me tocó llevar a una persona a Las Coloradas y cuando volví a la base un compañero me mostró una foto y me preguntó si era el pasajero que acababa de llevar”, contó el taxista a la radio local.

taxista- testimonio- femicidio- Junín de los Andes.jpg Gentileza FM Cordillerana

Le respondió que coincidía con su reciente pasajero y su colega le contó que lo estaban buscando porque habría asesinado a una mujer y se encontraba prófugo.

El taxista no lo podía creer. “Me sentí muy mal porque como taxista uno nunca sabe a quién lleva, en ese momento me fui a la Comisaría a declarar lo sucedido. Me sentía tan culpable de haber llevado un asesino en mi auto”, se lamentó.

Contó que mientras lo interrogaban, “veía como la policía hacía un gran trabajo, entonces me ofrecí a acompañarlos al lugar donde dejé a esta basura, pero no me dejaron y me fui angustiado a mi casa”.

Contó que se acostó y para cuando se despertó se enteró que lograron capturarlo. “Eso me puso contento porque se va a ser justicia. Sentí que esta mujer va a descansar en paz. Me dejó una reflexión: nunca debemos quedarnos callados, y agradezco a Dios que me protegió y que está persona no me lastimó".

Se conoció la identidad de la víctima

El sospechoso habría cometido el femicidio este sábado por la madrugada en en barrio Primeros Pobladores de Junín de los Andes. A primera hora de la tarde fue atrapado por un operativo que llevaron adelante personal de la Comisaría N° 31 y la Brigada Rural de Aluminé, con colaboración de efectivos del destacamento policial de Las Coloradas.

Según informaron desde la cartera de Seguridad de la Provincia, el sospechoso fue interceptado en el puesto policial ubicado en el paraje Mallín de las Yeguas.

MABEL MENA-MUERTE-FEMICIDIO- JUNÍN DE LOS ANDES-.jpg

Más tarde se conoció la identidad de la vítima de 44 años. Era portera de la Escuela Primaria N° 344 del barrio Primeros Pobladores y se llamaba Mabel Mena. La mujer fue hallada en la vía pública alrededor de las 6:40 de esta mañana, en la intersección de calle 17 de Octubre y Pasaje. Según las primeras pericias, la agresión habría sido cometida con un arma blanca.

Aún resta identificar a los otros dos hombres involucrados en este hecho de violencia que conmociona a esa localidad cordillerana. Sólo se sabe que el presunto autor del femicidio es oriundo de Santo Tomás y tendría 47 años.

Qué se sabe hasta ahora

De acuerdo a la primera información a la que accedió LMNeuquén, la Policía se hizo presente antes de las 7 de la mañana en el barrio Primeros Pobladores, luego de que efectivos se encontraran con una persona lesionada, un joven que se encontraba en la calle y al verlos en el móvil comenzó a hacerles señas de manera desesperada para captar su atención.

El joven solo pudo explicar que había tenido una pelea, mostró una lesión grave en su abdomen, al parecer un corte, y pidió auxilio para una amiga. Su amiga, también herida, lo esperaba dentro de la casa, con una lesión en el pecho y a primera vista, inconsciente.

Comisaria 25 Junín de los Andes.jpg

El joven seguiría internado y estable, pero la mujer falleció poco después a raíz de las lesiones. Sería una joven con domicilio en la localidad y de apellido Mena. Según medios locales, se desempeñaba como auxiliar de servicio en una escuela cercana a su domicilio.

MABEL MENA-MUERTE-FEMICIDIO- JUNÍN DE LOS ANDES-2.jpg

La fiscalía neuquina solo confirmó a LMNeuquén que es por esto que se investiga un femicidio, pero no confirmó detalles ni identidades de los protagonistas. Tampoco se sabe exactamente qué vínculo tenía el agresor con la víctima o el otro joven que resultó herido.