¿Sin vuelos para las fiestas de fin de año? El anuncio de los controladores aéreos

En la cuenta regresiva para Navidad, hay preocupación por lo que puede suceder con los vuelos de todo el país.

Según comunicó el sindicato, la decisión es una respuesta directa a la "falta de diálogo" y el "incumplimiento" de acuerdos.

El conflicto entre el gremio de controladores aéreos ( ATEPSA ) continúa con la Empresa Argentina de Navegación Aérea ( EANA ). Es así que en las últimas horas, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación anunció la activación de un cronograma de medidas de fuerza.

A partir del miércoles 17 de diciembre , un período crítico por el alto tránsito de las fiestas de fin de año se encontrará con graves problemas en sus vuelos. La acción gremial afectará a los despegues en los distintos aeropuertos del país.

Según comunicó el sindicato aeronáutico, la decisión es una respuesta directa a la " falta de diálogo" y el " incumplimiento" de acuerdos previamente firmados por la EANA.

vuelos Los controladores reclaman mejoras salariales y amenazan con extender el paro a vuelos comerciales.

La medida de fuerza de controladores aéreos podría afectar vuelos internacionales

"No hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple", expresaron desde el gremio, señalando que los salarios se encuentran "por debajo de la inflación" y que la empresa sigue desconociendo su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Esta protesta forma parte de un plan de lucha establecido el pasado 3 de noviembre. Aunque durante el mes pasado las medidas de fuerza se habían limitado a la aviación de carga en turnos nocturnos, el sindicato confirmó que ahora avanzará sobre los vuelos de cabotaje y más adelante, sobre los internacionales, informó TN.

Los sindicalistas definieron un endurecimiento de las protestas: afectarán los vuelos nacionales desde el 17 de diciembre, una semana antes de Nochebuena y Navidad, cuando se espera un aumento del movimiento aéreo en todo el país.

Ante la falta de respuestas de EANA, continuamos y profundizamos las medidas legítimas de acción sindical.



En la asamblea realizada en EANA Central, las y los trabajadores expresamos nuestro repudio a la ausencia de diálogo y al… pic.twitter.com/TPFPMeAmCi — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) December 11, 2025

De esta forma, volverán a restringir las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. Tampoco recibirán ni transmitirán planes de vuelo. Desde ATEPSA, no informaron los horarios en los que se desarrollarán las protestas.

La modalidad de protesta pensada para la próxima semana, fue resuelta luego de un extenso debate por parte de los trabajadores. La misma contempla una escalada hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales.

El reclamo del gremio

El conflicto entre el gremio y la empresa estatal se inició tras las paritarias firmadas hace más de tres meses. Según el gremio, los compromisos asumidos en ese acuerdo no fueron cumplidos, lo que derivó en una escalada de protestas que impacta en la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos a través de los principales aeropuertos del país.

Desde EANA sostienen que el convenio paritario se encuentra vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. Sin embargo, el sindicato denuncia un problema estructural: apunta a la demora en la aplicación de cláusulas vinculadas a la carrera profesional, condiciones de servicio y actualización de funciones.

En el mes de agosto, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, ante la falta de avances, el gremio reactivó la protesta en noviembre.

"Instamos a EANA a dar respuestas y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical", destacaron desde ATEPSA.