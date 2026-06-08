Desesperada búsqueda de un adolescente de 17 años en Neuquén Capital

La Policía difundió la búsqueda de Thiago Aaron Saez, un joven de 17 años. Solicitaron a la comunidad información para encontrarlo.

La Policía de Neuquén activó un Alerta Nati para dar con el paradero de Thiago Aaron Saez , un adolescente de 17 años que es intensamente buscado en la capital provincial.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento Centro de Operaciones Policiales, el joven tiene 17 años, contextura física delgada, una altura aproximada de 1,80 metros, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto de color negro. Al momento de su desaparición vestía un pulóver negro, pantalón verde oscuro y zapatillas negras.

La búsqueda se encuentra enmarcada dentro del sistema Alerta Nati , el protocolo provincial que se activa cuando desaparece una persona menor de 18 años y se considera necesaria una difusión masiva e inmediata de sus datos para facilitar su localización.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el adolescente se comunique de manera urgente con la Fiscalía de Homicidios o con la Comisaría 17°, al teléfono (299) 4430098.

ADolescente desaparecido

La difusión de la imagen y las características físicas del joven forma parte del procedimiento previsto por la Ley Provincial 2705, que establece mecanismos de actuación rápida ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Qué es el Alerta Nati

El sistema Alerta Nati fue creado en Neuquén a partir de un caso que marcó profundamente a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli, una niña de 12 años que fue vista por última vez el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. Desde entonces nunca se volvió a saber de ella.

En aquella época existía la obligación de esperar hasta 48 horas para formalizar una denuncia por desaparición de persona. La demora generó una fuerte reacción social en la comunidad cordillerana, donde vecinos y familiares organizaron búsquedas por cuenta propia mientras reclamaban una respuesta más rápida de las autoridades.

Natalia ciccioli Natalia Ciccioli.

Años después, esa experiencia impulsó la sanción de la Ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, que estableció un protocolo específico para la búsqueda urgente de menores desaparecidos en Neuquén. La norma designó a la Policía provincial como autoridad de aplicación y fijó procedimientos para difundir rápidamente la información a través de medios de comunicación, organismos públicos y redes sociales.

Cómo funciona el Alerta Nati

Según establece el sistema, la alerta puede activarse cuando la persona buscada es menor de 18 años, existe riesgo para su integridad física y la información disponible resulta suficiente para colaborar con su identificación y localización. Además, contempla la difusión permanente de fotografías, características físicas y datos de contacto de las autoridades intervinientes.

En los últimos meses, el mecanismo fue utilizado en distintos casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en la provincia, convirtiéndose en una de las principales herramientas de búsqueda inmediata con las que cuentan las autoridades neuquinas.

Mientras continúa el operativo para dar con Thiago Aaron Saez, las fuerzas de seguridad insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana y recordaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación y lograr encontrar al adolescente.