Convocaron a dos movilizaciones este viernes 10 de abril. Denuncias y acusaciones cruzadas entre la madre y el padre del chico.

Marchas y pedidos de Justicia por Ángel, el nene de 4 años que murió en un contexto de violencia familiar, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Mientras crece la repercusión a nivel nacional por el caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió en confusas circunstancias en el Hospital de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , se convocaron dos movilizaciones para reclamar Justicia y que el caso se esclarezca.

El fallecimiento de Ángel es investigado para determinar si, lo que en principio se consideró una muerte “por causas desconocidas”, en realidad tuvo que ver con un contexto de violencia familiar.

Los padres de Ángel estaban separados y en muy malas relaciones, a tal punto que sobre él llegó a pesar una orden de restricción de acercamiento.

El papá, Luis López, responsabilizó a la madre por lo ocurrido con su hijo, la acusó de maltratarlo y de haberlo dejado abandonado en el hospital. Su pareja, incluso, difundió un video en el que se ve al pequeño llorando porque no quería ir con su mamá.

Velatorio del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Velatorio del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut. La mamá dijo que no fue porque la amenazaron.

La madre, Mariela Altamirano, desmintió todo, afirmó que fue López el que se fue del Hospital Regional e hizo referencia a presuntas situaciones de alcoholismo y adicción a las drogas de quien fue su pareja.

Respecto de los hechos que terminaron en el fallecimiento, dijo que Ángel sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía.

Marcha en la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia

En este enrarecido contexto, este viernes 10 de abril habrá dos marchas en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por el pequeño, cuyos organizadores esperan que sean masivas pero que se encuentran con un inconveniente adicional.

Es que los servicios de colectivos están interrumpidos desde la medianoche en la ciudad chubutense por un reclamo de choferes por salarios atrasados, y están en proceso las negociaciones para intentar que se levante la medida.

La primera de las dos movilizaciones tiene horario de convocatoria a las 11 de este viernes en la Ciudad Judicial, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, en un reclamo directo a la Justicia para que se apure la investigación de los hechos.

Luis Lopez, padre de Angel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Luis López, el padre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

Se les pidió a quienes vayan a participar que lleven “globos y velas blancas”, según detalló Fabiana Benítez, referente del grupo organizador “Recuperar Valores de Familia”.

Cuestionamiento a los regímenes de tenencia

Quienes impulsan la marcha son madres y padres que cuestionan decisiones judiciales que, según sostienen, les impiden ver a sus hijos.

El objetivo expresado, además de visibilizar el reclamo por el esclarecimiento del caso, es el de exigir mayores controles por parte de la Justicia al momento de definir los regímenes de tenencia y contacto en parejas separadas.

En el caso de Ángel, tras su muerte hubo denuncias cruzadas entre sus padres. López afirmó que la Justicia avanzó con la revinculación del niño con su mamá pese a que él no quería estar con ella y -según su versión- la mujer había estado ausente durante gran parte de la vida del menor.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Mariela Altamirano, la madre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

Altamirano, por su parte, dio una versión opuesta, relató violencia y malos tratos del padre hacia el niño desde el momento mismo del embarazo y que luego se profundizaron a partir de un supuesto cuadro de alcoholismo.

A las 19, la otra movilización

La segunda marcha será este mismo viernes a las 19, en la plaza de la Escuela Nº 83 de Comodoro Rivadavia.

Confluirá, probablemente, con una convocatoria para las 20 que había sido realizada por familias de víctimas de homicidios, entre ellos los familiares de Valeria Schwab, Nino Villarroel, Rodrigo Fonseca y Diego Serón, entre otros.

La movilización de las 19, bajo la consigna "Por Ningún Niño Más", también invita a la comunidad a participar llevando globos y velas blancas.