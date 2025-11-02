Alerta por vientos y tormentas: ¿qué provincias deben prepararse este domingo?

El SMN advirtió sobre la llegada de ráfagas intensas que podrían afectar el desarrollo normal de las actividades en dos regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por vientos de gran intensidad y por tromentas para este domingo 2 de noviembre. Cuatro provincias se verán afectadas por ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, lo que representa un riesgo moderado para personas y estructuras livianas.
Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas
- centro y sur de Santa Cruz, de este a oeste, durante todo el día;
- Tierra del Fuego, durante todo el día.
El área se verá afectada por vientos del suroeste a velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.
Alerta por tormentas
El organismo que depende del Ministerio de Defensa también emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas para las provincias de Misiones y Córdoba.
Según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo".
Recomendaciones por vientos fuertes
Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
Los niveles de alerta del SMN
Desde el Servicio Meteorológico Nacionar existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
Alerta por vientos
