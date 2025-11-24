A los 81 años, murió el legendario cantante de reggae Jimmy Cliff

El cantante y actor de Jamaica, autor de clásicos como "You Can Get It If You Really Want" e "I Can See Clearly Now", marcó a generaciones con su música.

La esposa del cantante fue quien dio a conocer su muerte a través de redes sociales.

El legendario cantante oriundo de Jamaica, Jimmy Cliff , murió a sus 81 años . Su esposa, Latifa Chambers, informó a través de redes sociales que el cantante que logró llevar el reggae a todo el mundo falleció. A lo largo de seis décadas, el músico logró marcar a generaciones y ayudó a expandir su música por todo el mundo.

Latifa detalló que la causa de muerte fue una neumonía posterior a una convulsión . Con su fallecimiento, el mundo pierde una voz fundamental y un embajador indiscutible de la cultura isleña. "Estoy agradecida con su familia, amigos, colegas, artistas y compañeros de trabajo que han compartido su trayectoria con él.

A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera . Agradecía mucho el cariño de cada uno de ellos", expresó la mujer, en un posteo que también firmaron Lilty y Aken, sus hijos .

Nacido como James Chambers en 1944 en la parroquia de St. James, Jamaica, Cliff creció en un entorno marcado por la pobreza y las desigualdades sociales. En entrevistas solía recordar que de niño iba a la escuela sin zapatos y se lavaba los dientes con el dedo, como reflejo de una infancia dura pero cargada de una profunda espiritualidad comunitaria.

jimmy cliff reggae

La increíble carrera del cantante jamaiquino

Según publicó Jamaica Observer, su carrera comenzó poco después de mudarse del campo a Kingston, grabando varios sencillos antes de encabezar las listas jamaiquinas con su propia canción, “Hurricane Hattie”, uno de sus primeros trabajos para Beverly Records de Leslie Kong, según el Servicio de Información de Jamaica (JIS).

Tuvo varios éxitos que combinaban influencias del pop y el ska. Tras mudarse a Londres en 1965 por orden de Chris Blackwell de Island Records, Cliff amplió su enfoque musical incorporando soul y rhythm and blues, mientras se decantaba por el reggae.

Sus canciones marcaron fuertemente a toda una población, ya que con el paso de los años, hits como " I Can See Clearly Now", "Beautiful People" y "You Can Get it If You Really Want" siguen sonando en las radios de todo el mundo.

Embed

El salto a la proyección mundial del reggae tiene como punto de inflexión la participación de Cliff como protagonista en la película The Harder They Come (1972). En el filme, Cliff encarnó a Ivanhoe Martin, un joven del campo que busca una carrera como cantante, pero se convierte en un forajido, víctima de la corrupción y abuso policial.

El largometraje se convirtió en una obra de culto desde su estreno y su banda sonora, compuesta en gran medida por canciones del propio Cliff, contribuyó decisivamente a dar a conocer el reggae fuera de Jamaica y a consolidar la cultura y el dialecto caribeños en el panorama internacional.

En vida se convirtió en un verdadero ícono cultural de su país, donde fue uno de los pocos músicos condecorados con la Orden del Mérito de Jamaica, al igual que el mítico Bob Marley. En 2010 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, consolidando su estatus como pionero global.

A lo largo de su carrera, el artista mantuvo una fuerte vocación política y social. Sus letras denunciaron la desigualdad, la violencia institucional y la discriminación. Su canción Vietnam llegó a ser elogiada por Bob Dylan como “la mejor canción de protesta jamás escrita”. Cliff también desarrolló un vínculo profundo con el continente africano, donde residió por temporadas y donde apoyó causas humanitarias y culturales.