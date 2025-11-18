Cómo murió Diana Areas, la influencer que pidió ayuda en un hospital y encontraron horas después sin vida

La atleta de 39 años había ido al hospital horas antes del fatal desenlace. Cuál es la hipótesis sobre su muerte.

La repentina muerte de Diana Areas, influencer y nutricionista brasileña , generó conmoción en la tranquila zona de Campos dos Goytacazes, Río de Janeiro .

La joven de 39 años fue encontrada muerta luego de una presunta caída desde un edificio residencial, hecho que ocurrió solo horas después de presentarse en un hospital por lesiones.

El triste hecho ocurrió en la Rua Manhães Barreto, en la zona de Parque Tamandaré o Jardim Maria de Queiroz, un sector residencial reconocido por su calma, pero que quedó marcado por el suceso que involucró a una de las figuras más seguidas del mundo del bienestar físico en Brasil .

Así murió la influencer

Según los primeros datos, la influencer habría caído desde el área de servicio de su departamento. Su cuerpo impactó en la zona de juegos infantiles del edificio, circunstancia que resultó en una muerte instantánea según los primeros informes del Cuerpo de Bomberos.

Diana Areas

El escenario quedó rodeado por vecinos aún incrédulos y bajo un fuerte operativo de la Policía Civil, quien rápidamente acordonó la zona, recogió testimonios y comenzó con las diligencias periciales de rigor.

La atención médica previa a la muerte

Horas antes de su muerte, Diana Areas había buscado ayuda médica. De acuerdo con medios locales Jornal Notícia Urbana y J3News.com, esa misma mañana fue atendida en el Hospital Ferreira Machado (HFM), a donde ingresó a las 7:30 con heridas de corte en las muñecas y el cuello. Los registros del hospital constatan que recibió atención inmediata: le aplicaron suturas y la vacuna antitetánica como parte del protocolo médico en este tipo de lesiones.

El aspecto que más llamó la atención del personal sanitario y, posteriormente, de los investigadores, fue que Diana decidió abandonar el hospital a las 10:30, sin esperar el alta médica formal, apenas tres horas después de llegar. Esta salida voluntaria quedó asentada en los registros de ingreso y salida, y ha sido un punto relevante en la investigación policial sobre si existieron fallas en la atención o un seguimiento insuficiente en una situación de riesgo evidente.

Investigación policial y testimonios

La muerte de Diana Areas está siendo investigada por la unidad de peritaje de la Policía Civil, entidad que se desplazó al sitio tras ser notificada por el propio compañero sentimental de la influencer. Según el medio Jornal Notícia Urbana, habría existido una discusión entre la pareja momentos previos al desenlace fatal, aunque esta información aún requiere verificación oficial.

En su intervención, la Policía Civil recabó declaraciones del hombre presente en el departamento, de vecinos y miembros del edificio. También se ordenó el análisis de las cámaras de vigilancia del residencial para esclarecer la secuencia de los hechos. Hasta el momento, la principal línea de investigación se centra en la hipótesis de una caída voluntaria, en un contexto marcado por el estado emocional derivado de los eventos previos.

Diana Areas (1)

¿Quién era Diana Areas como influencer y atleta?

Diana Areas había forjado una reputación significativa en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde superaba los 200 mil seguidores. Utilizaba su espacio digital para compartir rutinas de entrenamiento, consejos nutricionales y experiencias personales sobre superación y vida saludable.

En el entorno del deporte, Diana era ampliamente reconocida: tenía experiencia competitiva como atleta profesional en diferentes países sudamericanos. Uno de sus logros más destacados ocurrió en 2023, cuando se coronó campeona en la categoría Wellness Fitness del Campeonato Sudamericano IFBB Elite Pro. En una de sus últimas publicaciones, relató el desafío de compaginar su vida como nutricionista, madre de dos hijos y deportista de alto rendimiento, describiendo rutinas de hasta dos horas de entrenamiento y sesiones de cardio bajo estrictos controles calóricos, todo mientras cumplía con su trabajo y responsabilidades familiares.