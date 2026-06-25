Una mujer que iba con su mamá busca dar con el hombre que las embistió y huyó. Tienen videos, testigos y la denuncia hecha. Y pidieron ayuda en las redes.

Río Gallegos: llevan días siguiendo la pista de un Palio negro que las chocó y las lastimó, pero ni paró.

Eran pasadas las diez de la noche del lunes 15 de junio de 2026 cuando dos mujeres circulaban por calle Richeri, en el barrio Belgrano de Río Gallegos , en el cierre de un día que terminó mal por un accidente de tránsito .

En la esquina con Dean Funes, a pocas cuadras de la Comisaría Cuarta de la capital de Santa Cruz , un Fiat Palio negro apareció de la nada y las chocó.

El hombre que iba al volante no se hizo cargo de nada. No bajó a ver cómo estaban, no llamó a nadie, no esperó a la Policía . Simplemente aceleró y desapareció en la noche.

Atrás no solo quedó otro auto abollado, sino también una madre lastimada y una hija y conductora que, aunque solo sufrió algunos golpes, pasó un momento pésimo.

Ahora, lleva más de una semana intentando encontrar al responsable. Porque además del mal trago, tuvieron que enfrentar los costos de arreglar el coche sin nadie que respondiera por ello.

Más de una semana de búsqueda

La damnificada difundió lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde el caso comenzó a circular rápidamente entre vecinos de Río Gallegos.

"Se busca información. Ya pasó una semana y seguimos esperando que aparezca la persona que nos chocó y decidió darse a la fuga", escribió.

Auto chocado por un Palio Negro en Río Gallegos Antes de que el conductor huyera, la mujer pudo sacar fotos del Palio Negro chocado, y espera que alguien lo reconozca en las redes.

Además, acompañó el texto con varias fotos del vehículo negro dañado, que pudo sacar antes de la huida, y también un video que muestra al Palio circulando por la ciudad.

Es un compendio de imágenes de cámaras de seguridad que, espera, ayuden a que alguien pueda identificar al responsable y colaborar con ella.

La publicación empezó a ser compartida por concesionarias, talleres mecánicos y vecinos que simplemente se plegaron al pedido de colaboración.

Cómo fue el accidente de tránsito

El siniestro ocurrió a las 22:06, según consta en la denuncia formal que presentó en la policía.

La versión de la damnificada es precisa: "El lunes 15 a las 22:06 hs, en la esquina de Richeri (calle por la que yo circulaba) y Dean Funes, un Fiat Palio negro chocó nuestro vehículo y se fue del lugar sin hacerse responsable."

Las lesiones de su madre, según describió, incluyeron golpes en la cabeza, la mano y la pierna.

Abandono de persona, videos y dos testigos

Las víctimas hicieron la exposición ante las autoridades y radicaron la denuncia correspondiente.

"Hicimos la exposición, la denuncia correspondiente porque hizo abandono de persona”, contó. Y agregó: “Éramos dos mujeres solas y contamos con videos de lo sucedido".

La investigación continúa abierta y, más de una semana después, el conductor todavía no pudo ser identificado, según informó este jueves 25 de junio de 2026 La Opinión Austral.

Tras la pista del Palio negro

Pero la familia de las damnificadas avanzó en paralelo con su propia investigación, en busca de pruebas.

"Estamos recopilando imágenes de las cámaras por donde pasó el vehículo después del choque y tenemos dos testigos que presenciaron lo ocurrido", explicó la damnificada., cuyo nombre se resguarda por seguridad.

La mujer también difundió el recorrido que habría seguido el Fiat Palio tras escapar del lugar del choque.

Mientras esperan que aparezca el responsable, las víctimas debieron afrontar los gastos de reparación del vehículo dañado. "No me parece justo", escribió la mujer.

Piden colaboración de la gente

La damnificada cerró su publicación con un pedido directo a los vecinos de Río Gallegos: "Si alguien reconoce este Fiat Palio negro o tiene algún dato que pueda ayudar, por favor comuníquese por mensaje privado".

El llamado apunta a quienes hayan visto el vehículo en la zona de Richeri y Dean Funes en la noche del 15 de junio, o que conozcan el auto involucrado.