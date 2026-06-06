Por qué el funeral del Indio Solari no se hará en Racing

Huracán, La Bombonera y el Único de La Plata también habían sonado como opciones, pero la decisión fue otra.

Tras el fallecimiento del Indio Solari , múltiples lugares sonaron como una posibilidad para que los cientos de miles de fanáticos le den su último adiós en un funeral a la altura. Debido a la magnitud esperada para el evento, un estadio de fútbol parecía la opción más acorde. Entre las opciones, se nombró a Racing , Huracán , La Bombonera y el Estadio Único de La Plata . Sin embargo, ninguno de estos fue elegido.

El Tomás Adolfo Duco y el estadio de Boca Juniors fueron los primeros descartados, ya que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires no quiso poner a los uniformados a disposición del gran operativo de seguridad que se debía montar. Por otro lado, el Único de La Plata que vio brillar al cantante se encuentra en remodelación. Con estas tres opciones fuera de la decisión final, el Cilindro de Avellaneda parecía ser la solución, pero los rumores indicarían que el propio club no aceptó realizarlo allí.

A diferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia ya había avisado a la familia del ex líder de Los Redondos que la Policía estaba a disposición para preservar a las masas que con seguridad se manifestarán para despedir a su ídolo. Por este motivo, el funeral se realizará en ese territorio. Finalmente, el lugar elegido es el Polideportivo Gatica en Villa Domínico. El último adiós se celebrará allí el domingo 7 de junio desde las 11 de la mañana.

Como dato de color, este predio está cerca de donde fue enterrado otro ícono del rock nacional: Luca Prodan, ex líder de Sumo. Los restos del cantante descansan en el Cementerio Municipal de Avellaneda.

¿Por qué se eligió este lugar para el funeral del Indio Solari?

Según informó el periodista Lucas Bertero y tras varios idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública en el, popularmente, conocido como "Parque de los derechos del trabajador". Anteriormente, familiares del intérprete realizaron un último adiós privado en la residencia de Parque Leloir, el viernes por la noche.

El círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida._

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal