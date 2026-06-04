Su pitbull mordió a un hombre que pasaba y tuvo que pagarle una importante suma

El animal salió disparado de un comercio de Lago Puelo que no tenía ningún tipo de protección y atacó a un transeúnte. La compensación se definió rápido.

El dueño de un pitbull tuvo que pagarle una importante suma a un hombre que fue mordido por el perro (imagen ilustrativa).

Un pitbull salió disparado del interior de un comercio de Lago Puelo , en Chubut , sin ninguna medida de contención y atacó a un hombre que pasaba caminando por la vereda.

El transeúnte sufrió severas heridas por mordeduras, según consignaron medios locales. El dueño del animal, en tanto, tuvo que afrontar un gasto importante: 5 millones de pesos.

Sucede que, como consecuencia de una nueva política que está implementando el Ministerio Público Fiscal de la provincia en este tipo de situaciones con perros peligrosos , el episodio terminó en una audiencia de conciliación ante el Juzgado de Paz de la localidad.

Allí, el dueño del animal acordó pagarle al damnificado esa importante suma como reparación económica.

Sin rejas ni protección

Uno de los elementos que favoreció el acuerdo es que el local comercial carecía de rejas, puertas de contención o cartelería que advirtiera sobre la presencia del animal.

Ante esa absoluta falta de medidas de seguridad, el pitbull, considerado una raza potencialmente peligrosa, no tuvo ningún impedimento para salir a la calle y embestir al peatón desprevenido.

Esta situación, interpretada como una falta de prevención y responsabilidad, dejaba al tutor del animal en una situación comprometida.

En esta ocasión, la Justicia intervino de inmediato. Y se llegó a una salida rápida.

El acuerdo en el Juzgado de Paz

La audiencia de conciliación se realizó en el Juzgado de Paz de Lago Puelo y concluyó con una resolución que el Ministerio Público Fiscal destacó como un precedente relevante para la región.

Las identidades de las partes y el lugar preciso del ataque quedaron bajo reserva de confidencialidad, según el marco que rige estos procesos.

Para evitar que la causa avanzara hacia una sanción de mayor gravedad, el propietario del animal acordó y efectivizó el pago en favor de la víctima.

El funcionario de fiscalía Natanael Abad, del MPF local, explicó el encuadre de la intervención:

"Esto se da en el marco de una política que estamos teniendo de instruir las contravenciones derivadas de mordeduras de perros, e incluso en casos graves estamos iniciando legajos por lesiones culposas", explicó.

Reparación y conciencia

Desde el organismo acusador señalaron que con su intervención en este tipo de conflicto persiguen dos propósitos simultáneos.

El primero es garantizar a las víctimas de ataques de animales domésticos una reparación inmediata por los daños físicos y psicológicos sufridos.

Juzgado de Paz de Lago Puelo El acuerdo de compensación fue sellado en el Juzgado de Paz, horas después del ataque del pitbull.

El segundo apunta a generar conciencia en la población sobre la responsabilidad que implica la tenencia de mascotas de razas catalogadas como peligrosas.

La instrucción penal y contravencional sistemática de estos episodios busca que los dueños adopten medidas de seguridad efectivas en sus propiedades y comercios, instalando rejas, puertas de contención y cartelería visible para proteger a quienes transitan por el espacio público.

Antecedente similar con otro pitbull

En marzo de 2025, el mismo MPF Chubut cerró una causa en Trelew con idéntico mecanismo: el dueño de un pitbull que atacó a una mujer en Gaiman había dejado salir al animal a la vía pública sin correa ni bozal, causándole heridas en el rostro.

El propietario fue imputado por lesiones leves culposas y acordó una reparación que evitó el avance del proceso penal.

La causa se inscribe en la ordenanza municipal de Gaiman que regula la tenencia responsable de mascotas y exige controles específicos para razas de alto riesgo.