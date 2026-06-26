Estaba borracho y no encontraba el celular: culpó a un compañero de copas y lo mató

Una fiscal reveló el motivo detrás del crimen de un joven en un encuentro con drogas y alcohol en Comodoro Rivadavia, que hasta ahora no tenía explicación.

Borracho, no encontraba el celular y mató de un tiro a un compañero de copas.

Una discusión por un teléfono celular que no aparecía desencadenó el crimen de un joven de 28 años en Comodoro Rivadavia .

Así lo reconstruyó la Fiscalía durante la audiencia de control de detención realizada el jueves 25 de junio de 2026, en la que el juez Ariel Tedesco dictó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado por el caso.

La medida llega apenas una semanas después de que la víctima, Brian Humberto Silva, murió luego de pelear por su vida en el hospital local durante algo más de un mes, por una herida de bala que terminó siendo letal.

Qué pasó el 26 de abril de 2026

Según la hipótesis de la fiscal general Verona Dagotto, el 26 de abril, cerca de las 17, en una vivienda de la calle Lorenzo Rey al 1900, en el populoso Barrio San Cayetyano, el acusado Leonardo Ezequiel Leuquen, la víctima y un tercer hombre compartían bebidas alcohólicas y consumían drogas cuando el ahora detenido comenzó a buscar su celular sin encontrarlo.

En medio de la discusión que se desató, Leuquen tomó un revólver calibre .32 que estaba sobre la mesa del comedor y disparó contra Silva con la intención de matarlo, siempre según la versión de la acusación.

Crimen de Brian Silva en Comodoro Rivadavia - la casa del barrio san cayetano La casa del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia donde Brian Silva compartía una reunión con su presunto asesino y un tercer hombre.

El proyectil impactó en el abdomen de Silva, quien además cayó al suelo y se golpeó violentamente la cabeza contra un mueble.

Tras el disparo, el presunto tirador escapó del lugar.

El tercer hombre presente asistió a Silva y dio aviso a los servicios de emergencia.

Varias semanas peleando por su vida

Silva fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permaneció internado durante varias semanas a causa de las graves lesiones en órganos vitales.

El 7 de junio de 2026, a más de un mes de la fatídica reunión, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de la herida de arma de fuego, según determinó la investigación.

Qué pena pueden darle al acusado

La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, figura que prevé una pena mínima de 10 años y ocho meses de prisión.

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria se realizó en los tribunales penales del barrio Roca.

La fiscal Dagotto solicitó la legalización de la detención, la formalización de la investigación y la prisión preventiva.

Fiscal caso brian silva La fiscal Verónica D'Agotto (izquierda) pidió la prisión preventiva para el acusado, que el juez concedió.

La defensa, a cargo de la defensora pública Luciana Risso, no cuestionó ninguno de esos planteos.

En cambio, sí anticipó que durante la etapa de instrucción de la causa deberá analizarse con profundidad la relación causal entre el disparo y la muerte de Silva, abriendo quizá un resquicio para, eventualmente, al menos alivianar la posible responsabilidad de su defendido en la muerte, que se produjo más de un mes después del ataque.

Por su parte, la fiscal Dagotto argumentó que existen suficientes elementos para vincular a Leuquen con el crimen y que debía permanecer detenido por el riesgo de fuga y la posibilidad de influir sobre testigos clave.

El juez Tedesco hizo lugar a todos los pedidos y dispuso cuatro meses de preventiva.