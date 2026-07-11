Escándalo: Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza

La funcionaria quedó en el centro de una polémica internacional luego de publicar un mensaje sobre la selección francesa durante el Mundial.

Lo que comenzó como un polémico comentario en redes sociales durante una jornada mundialista escaló hasta convertirse en un conflicto diplomático cuando la Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza , Hebe Casado, luego de una publicación en la que cuestionó a la selección francesa y a su capitán, Kylian Mbappé.

La decisión de la representación francesa abrió un nuevo capítulo en una discusión que trascendió el fútbol y puso en debate los límites de las expresiones realizadas en redes sociales, especialmente cuando provienen de funcionarios públicos.

La polémica comenzó después del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Tras el triunfo del conjunto europeo, Casado realizó una publicación en su cuenta de X que rápidamente se viralizó.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”, escribió la vicegobernadora.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

El mensaje generó cuestionamientos de distintos sectores, que interpretaron la referencia a la selección francesa como un comentario discriminatorio por el origen de varios de sus futbolistas.

Qué implica la declaración de “persona no grata”

La repercusión llegó hasta la Embajada de Francia, que decidió tomar una medida institucional contra la funcionaria mendocina.

La sanción aplicada por la representación diplomática francesa tiene alcance protocolar. Casado quedó excluida de eventos oficiales organizados por la Embajada y no podrá participar de actividades dentro de su sede mientras se mantenga vigente la decisión.

Además, funcionarios franceses evitarán compartir reuniones institucionales con autoridades mendocinas en las que esté presente la vicegobernadora.

Sin embargo, la medida no representa una restricción para viajar a Francia ni una prohibición de ingreso al país europeo. Se trata de una señal política de rechazo por parte de la diplomacia francesa.

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, cuestionó públicamente las expresiones de Casado y sostuvo que no pueden ser consideradas simplemente como parte de una rivalidad deportiva. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó.

Desde la representación diplomática remarcaron que la decisión responde a la necesidad de marcar una posición frente a declaraciones que consideran incompatibles con los valores de igualdad y respeto que promueven en sus vínculos institucionales.

Casado negó una intención discriminatoria

El episodio cobró mayor relevancia por el cargo que ocupa Casado desde 2023, cuando asumió como vicegobernadora de Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo.

La provincia mantiene además vínculos históricos con Francia en áreas como la industria vitivinícola, el turismo, las inversiones y la cooperación académica, por lo que la reacción diplomática tuvo impacto más allá del intercambio generado en redes.

Luego de la repercusión que tuvo su publicación, la vicegobernadora rechazó las acusaciones y defendió sus dichos. Casado aseguró que su comentario se enmarcaba dentro del “folklore futbolero” y negó haber tenido una intención racista. Además, cuestionó la interpretación que hicieron quienes criticaron su mensaje y sostuvo que no existe una valoración negativa vinculada al origen africano de los jugadores.

La dirigente mendocina insistió en que nadie logró demostrarle cuál era el contenido discriminatorio de sus palabras y mantuvo su postura pese a la escalada del conflicto.

Así, una publicación realizada en el contexto de un partido de fútbol terminó convirtiéndose en un conflicto político y diplomático que puso nuevamente bajo discusión el alcance de los discursos públicos y las responsabilidades de quienes ocupan cargos institucionales.