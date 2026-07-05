Quini 6: mirá los resultados de este domingo 5 de julio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 11.200 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3386, que puso en juego un pozo millonario de más de 11.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.780 millones de pesos . Salieron los números 37, 39, 32, 27, 29 y 33. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.170 millones de pesos . Salieron los números 22, 23, 05, 36, 14 y 45 . En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.400 millones de pesos y salieron los números 29, 25, 03, 09, 01 y 07. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Paraná, Entre Ríos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 465 millones de pesos; los números favorecidos fueron 01, 22, 10, 15, 36 y 37. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $13 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 6.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del sorteo de Quini 6 del miércoles 1 de julio

El Quini 6, en su edición 3387, que puso en juego un pozo millonario de más de 10.100 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.433 millones de pesos. Salieron los números 35, 01, 15, 08, 44 y 28. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.164 millones de pesos. Salieron los números 20, 40, 17, 35, 26 y 37. En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.878 millones de pesos y salieron los números 21, 35, 17, 34, 25 y 44. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 371 millones de pesos; los números favorecidos fueron 44, 19, 08, 04, 22 y 30. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $11 millones cada uno. Entre los ganadores hay uno de Neuquén.