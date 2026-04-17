Nueva opción para ver el Mundial 2026 en Argentina: el anuncio de Mariano Closs

El histórico relator participará de las transmisiones de ESPN en el país. Conocé qué partidos y por dónde se podrán ver.

Mariano Closs generó impacto al confirmar una novedad fuerte de cara al Mundial 2026 , y el anuncio rápidamente tomó repercusión en el ambiente futbolero. En pleno pase entre programas de ESPN , el relator reveló que la cadena tendrá presencia en la Copa del Mundo y transmitirá partidos de la Selección Argentina, algo que sorprendió a buena parte del público sudamericano.

La noticia se conoció a partir de una intervención de Sebastián Vignolo, que dio pie al anuncio, y fue el propio Closs quien confirmó que ESPN contará con derechos a través de la plataforma Disney+ . De esta manera, la compañía sumará presencia en uno de los eventos más importantes del fútbol mundial, en una edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

MARIANO CLOSS ESTÁ CONFIRMANDO QUE ESPN VA A PASAR EL MUNDIAL CON SUS RELATOS EN ARGENTINA Probablemente la mejor noticia del día, se festeja en el obelisco pic.twitter.com/J6QmCNRT2H

Según trascendió, la cobertura incluirá una cantidad limitada de encuentros, pero con foco en instancias clave del torneo y en los partidos de las selecciones de cada país. En el caso de Argentina, esto garantiza que los hinchas podrán seguir todos los encuentros del equipo nacional dentro de esa plataforma.

Además de los partidos, la apuesta de ESPN será integral, con una programación especial durante toda la competencia. La idea es ofrecer contenido permanente vinculado al Mundial, con transmisiones en vivo, análisis, resúmenes y seguimiento constante de la actividad.

En cuanto al equipo periodístico, Closs estará acompañado por Diego Latorre en los comentarios, una dupla consolidada en las transmisiones de la señal. A su vez, Vignolo también formará parte de los relatos, en un esquema que reunirá a varias de las principales figuras del canal para cubrir el torneo.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania en busca de un lugar en los 16avos de final.

La Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J. Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

La vigente campeona del mundo enfrentará a Austria, Argelia y Jordania. Los horarios locales implican que los argentinos verán los partidos entre la tarde y la medianoche.

El debut de Argentina contra Argelia se jugará en horario nocturno en el país, mientras que el partido clave contra Austria se disputará en la franja vespertina. La Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado por la madrugada.

Fecha 1 (vs. Argelia): Martes 16 de junio, a las 23:00 horas (11 PM) de Argentina.

Fecha 2 (vs. Austria): Lunes 22 de junio, a las 15:00 horas (3 PM) de Argentina.

Fecha 3 (vs. Jordania): Sábado 27 de junio, a las 00:00 horas (Medianoche) de Argentina.

Los partidos donde se llevarán a cabo los partidos serán el Arrowhead Stadium de Kansas, el AT&T Stadium de Dallas y el Levi´s Stadium de San Francisco.

En caso de que se cumpla la lógica y la Selección argentina termine primera en el Grupo J, el rival en los 16avos de final sería el segundo del Grupo H, donde los grandes candidatos son España y Uruguay. Lo mismo ocurriría si termina en el segundo lugar, aunque en esta ocasión el oponente sería el primero de la zona H.

Debido al nuevo formato del Mundial, la clasificación a los 16avos de final se hace muy fácil para muchas selecciones, ya que avanzan las mejores dos de cada zona y los ocho mejores terceros.

Si se va más allá en el camino hacia una hipotética final, en los cuartos podría darse el cruce más esperado hace décadas por todos los fanáticos del fútbol, ya que el oponente sería Portugal si todo ocurre según la lógica.

Por último, un posible rival en las semifinales sería Brasil si tanto la “Canarinha” como la Argentina lideran sus grupos. La gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.