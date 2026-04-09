Luis Bertolini habló tras la denuncia de ATE: "Hay una intencionalidad política y una marcada intención de ocupar mi lugar"

El intendente de Plottier se refirió a la demanda judicial contra el Municipio realizada por ATE, la calificó de "extraña" y dio tranquilidad a los empleados.

En un video difundido por la Municipalidad de Plottier , el intendente, Luis Bertolini, habló sobre la reciente demanda que recibió la comuna de parte del gremio ATE y aseguró que "hay una intencionalidad política". "Hay una marcada intención de ocupar mi lugar", denunció.

Fue el miércoles pasado que ATE realizó una demanda judicial contra la Municipalidad de Plottier por el cobro de aportes sindicales que, según se sostiene en la presentación, habrían sido retenidos y no ingresados. La acción tramita en el fuero laboral y comprende el período marzo de 2021 a marzo de 2026, es decir, a la actual administración del intendente Bertolini y la anterior a cargo de Gloria Ruiz .

De acuerdo con la demanda, que incluye a los salarios anuales complementarios, el reclamo asciende a una suma estimada superior a los $939 millones, más actualizaciones y costas del juicio.

luis bertolini

Bertolini aseguró en el video en el que le habló a los empleados municipales que los equipos van a evaluar los números y determinar cuál es la deuda. "Estamos a disposición para resolver esto de la manera adecuada y siempre con transparencia y defendiendo el dinero de nuestros vecinos", destacó.

"Lo extraño de esto es que viene justo a caer unos días antes de la formulación de cargos y creo que hay una intencionalidad política y una marcada intención de ocupar mi lugar", afirmó.

Mensaje a los empleados municipales

En el video que se difundió desde las cuentas de redes sociales del Municipio, Bertolini le habló a los empleados municipales y les dijo que desde el inicio de su gestión se preocuparon y ocuparon en resolver sus condiciones laborales.

"Ustedes saben muy bien que desde hace 26 meses los sueldos se pagan el segundo día hábil de cada mes. Planta permanente, planta política, planes y contratos. Logramos tener una ART y seguro. Además hemos potenciado todos los lugares de trabajo, y cumplimos con todos los acuerdos. Logramos incorporar un monto al básico y hemos cumplido con todos los acuerdos", relató el jefe comunal, quien después dice que en ese marco es que llegó la demanda de ATE.

Bertolini aseguró que "lo que se deba se paga", aunque aclaró que "se debe pagar lo justo". "Nuestros equipos van evaluar la deuda, si es que exista, y estamos a diposición para resolver esto", insistió.

Aniversario de Plottier - Bertolini (26) Claudio Espinoza

En ese sentido, el intendente calificó de "extraño" que esta demanda llegue unos días antes de la fecha anunciada por la Justicia para realizar una formulación de cargos en su contra, para el lunes próximo a las 11. Esa audiencia fue fijada por la fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso, Rocío Rivero, y bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Por un lado la investigación gira alrededor del decreto 646/25 del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025.

Luego se investigan supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.

Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Acá hay gente que viene por mi lugar y que viene por mis funcionarios. Así que quiero dejar claro esto y decirle a todos los compañeros de trabajo que estamos trabajando por ustedes y que nos vamos a sentar cuando llegue esta causa para ver cuál es la solución que tiene y se pagará lo que se tenga que pagar", concluyó Bertolini ene l video difundido este jueves.