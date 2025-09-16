Nacha Guevara se arrepintió de volver a la Argentina

Nacha Guevara es una de las figuras más reconocidas en el mundo del espectáculo por su extensa trayectoria en el mundo artístico siendo que ha logrado sostenerse a pesar del paso del tiempo, un factor que muchas veces suele jugar una mala pasada a quienes no encuentran la fórmula para sostener su carrera.

Con sus 84 años de vida, la artista ha visto distintas etapas del país y también ha experimentado vivir en distintas partes del mundo como España, Puerto Rico, México y Estados Unidos. Luego de ese extenso recorrido, la artista apostó por volver a vivir al país, una decisión que todavía se la cuestiona.

"Muchas veces he pensado si fue la decisión correcta volver, me podría haber quedado en Estados Unidos", contó Nacha en diálogo con Ángel De Brito en el streaming Bondi. Sumado a esto, dijo: "Yo volví para cuando Alfonsín, y ese fue un momento... En la llamada primavera se respiraba algo tan lindo, tan claro, tan de esperanza, tan de proyectos, tan de creer que realmente lo que había pasado nos había transformado. O sea, fue un momento hermoso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1967674049099870686&partner=&hide_thread=false NACHA GUEVARA Y SU DURA MIRADA SOBRE EL PAÍS: “NO LO VEO, NO ENCUENTRA SU CAMINO”



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:30hs junto a @AngeldebritoOk @juliargen @LaRomiScalora pic.twitter.com/GA1VGgMEwL — Bondi (@bondi_liveok) September 15, 2025

En continuación con su relato reveló los motivos por los cuales se quedó en el país: "Me quedé por vaga, por cómoda. Al país no lo veo, veo que va a los tumbos sin encontrar el camino. El país no es un objeto, está lleno de seres humanos que le delegan el poder a quienes lo manejan desde su estado de consciencia, su nivel cultural, creencias, los miedos. Si no logramos cambiar el conductor nunca va a cambiar"

Para cerrar, analizó sobre la costumbre argentina de culpar a terceros de la situación del país: "Creemos que es más fácil pero echar la culpa, en algo colectivo como individual, nos hace víctima siempre. Si te echo la culpa te estoy dando el poder de hacerme sentir mal, de no pagarme el sueldo. En la medida que yo me hago tu víctima te estoy dando todo el poder"