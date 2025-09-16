Emma Vich fue tildado de "ladrón" y aprovechó para lanzar su primer tema

El ex Gran Hermano capitalizó un escándalo para promocionar una nueva canción que saldrá en los próximos días. Por qué está en el centro de la polémica.

Emma Vich , el exparticipante de Gran Hermano , quedó envuelto en polémica por una situación comprometida en un edificio de la Capital Federal donde fue acusado de dejar en malas condiciones a un departamento de alquiler temporario, en el cual habría causado destrozos y podría haberse quedado con dos televisores. En medio de las acusaciones aparecieron imágenes comprometedoras que lo exponen.

El periodista de espectáculos Pepe Ochoa, panelista del exitoso programa LAM , reveló información concreta sobre lo que sucedió: “El domingo 17 de agosto por la noche, cuando la inmobiliaria recibió el departamento, encontraron todo matado, dado vuelta, sucio. Faltaban dos televisores”, reveló.

Más allá de las versiones, en las últimas horas aparecieron videos en las redes sociales que respaldan al dueño del inmueble y podrían jugarle una mala pasada a las teorías del ex GH . Sin embargo el escándalo pareciera haber sido capitalizado por Emma que aprovechó el auge del escándalo para lanzar una campaña publicitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1967756975376306428&partner=&hide_thread=false Después de los videos que mostraron en #LAM “robando” en un departamento, Emma Vich anuncia LADRÓN, su nuevo tema para este jueves. pic.twitter.com/bKsfvCGiSX — emi (@eeemiliano) September 16, 2025

A través de sus redes sociales, Vich compartió un posteo donde anunció que este jueves estará "disponible en todas las plataformas" la canción que se titula "Ladrón". Por el mismo medio el cordobés compartió un video donde se lo ve relatando de qué se trata la nueva canción.

¡Amor, iconics! No saben el tema que se viene para este jueves", comenzó diciendo y sumó: “Es para bailar de principio a fin. Así que estén atentos que lo voy a publicar, va a quedar escandaloso, es un temón”. Esta reacción del ex participante también despertó críticas en las redes ya que interpretaron que podría tratarse de una jugada de marketing.