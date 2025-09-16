Hollywood de luto: murió Robert Redford a los 89 años
El premiado actor y director estadounidense falleció este martes en el estado de Utah, en Estados Unidos.
La leyenda de Hollywood, Robert Redford, falleció este martes a sus 89 años en su residencia en Utah, Estados Unidos, según informó The New York Times y aún se desconocen las causas de su muerte.
La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa en el que detalló que el actor murió mientras dormía a la madrugada de este martes.
Robert Redford no solo causó impacto con su presencia en el cine, sino también en lo social, ya que promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance, que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo.
El actor protagonizó grandes clásicos del cine como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), consolidándose como uno de los actores más influyentes del siglo XX.
En su larga carrera fue galardonado con dos Óscar por su rol como actor y un Globo de Oro como “Mejor director” por Ordinary People.
Redford comenzó su carrera a principios de la década de 1960 con varios papeles secundarios en series de televisión como Tate, Route 66, Alfred Hitchcock presenta, La dimensión desconocida o Los intocables, entre otros ciclos.
También fue figura en films como Descalzos por el parque, Un puente demasiado lejos, África mía, Propuesta indecente, Juego de espías, Quiz Show y hasta llegó a formar parte de algunas producciones de Marvel en la década pasada.
“Nací con una mirada dura. Mi forma de ver las cosas era ver lo que estaba mal. Podía ver lo que podía mejorar. Desarrollé una visión bastante oscura de la vida, al observar mi propio país. De chico, me decían que fuera un buen deportista, pero no se trataba de ganar o perder, sino de cómo jugabas”, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter en 2014 refiriéndose a su propia idiosincrasia.
