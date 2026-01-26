El conmovedor posteo de Brenda Gandini tras una dolorosa pérdida

La actriz compartió un sentido mensaje en redes sociales y recibió el cariño de sus seguidores. Qué le pasó.

Brenda Gandini usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores uno de los momentos más tristes de su vida. La actriz sufrió una dolorosa pérdida y con un sentido mensaje despidió a su mascota.

“Ay, Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos , después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste”, escribió la hija de Daniela Cardone sobre una foto de su perro.

En otro fragmento de su despedida, eligió recordarlo con algunos de sus aspectos. “Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre, chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero ”, expresó en medio del dolor.

“Ya le pedí a mi viejo que por donde estés, te busque y te cuide”, agregó en su mensaje de despedida y agradeció el tiempo compartido con su mascota.

A modo de cierre y entendiendo que la pérdida de una mascota es tan (o más) dolorosa que la pérdida de una persona, escribió: “Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre”.

El dolor de Brenda Gandini

Tras la repercusión que generó su posteo y el apoyo recibido de sus seguidores, Gandini eligió agradecer el acompañamiento y usó una placa negra y escribió: “Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes con tanto amor. En estos momentos recibirlos, es un abrazo fuerte que se siente. Me alegra saber que hay tanta gente sintiendo el amor por ellos, que dejan huella para siempre”.