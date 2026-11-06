El nuevo emprendimiento de Pablo Lescano que llega a los kioscos, muy lejos de la música.

El famoso artista de cumbia villera, Pablo Lescano , dio un giro inesperado en su carrera al desembarcar en el competitivo mercado de los alimentos. Así las cosas, el histórico líder de Damas Gratis presentó ATR , su propia línea de alfajores rellenos con dulce de leche, transformando su popular latiguillo musical en una marca registrada que busca conquistar los kioscos de todo el país.

El cantante y compositor reconvirtió la clásica sigla que popularizó en sus shows y redes sociales. La histórica expresión "A todo ritmo" pasó a significar "A todo relleno", una estrategia con la que amplía su marca personal y se suma al auge del mercado de golosinas argentina.

Los alfajores ATR de Pablo Lescano llegan a las góndolas en dos versiones de 80 gramos cada una. La alternativa negra cuenta con abundante dulce de leche, baño inferior de chocolate y cobertura semiamarga, mientras que la opción blanca mantiene el relleno con baño de repostería blanco. El packaging exhibe su firma y la frase "¡A todo relleno, perro!".

La movida empresarial representa un mecanismo de monetización de marca personal aplicado al consumo masivo. En la industria del entretenimiento, la música genera tracción de audiencia, mientras los productos físicos diversifican ingresos. Al capitalizar un concepto identitario ya instalado en la cultura popular, el artista elimina el costo de crear reconocimiento desde cero y logra una penetración directa en el punto de venta.

El producto se comercializa individualmente y en cajas exhibidoras de 12 unidades, con un precio de lanzamiento fijado en $18.000. La distribución combina el desembarco progresivo en kioscos del país con la comercialización a través de internet. La firma elaboradora dispuso canales de venta minorista y esquemas orientados a comerciantes y distribuidores. De este modo, Lescano consolida una nueva faceta empresarial, trasladando el universo de Damas Gratis al segmento de las golosinas.

El día que Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity

Hace poco más de un año atrás, la edición 2025 de MasterChef Celebrity tuvo su primera gala de eliminación y hubo doble expulsión: una de manera voluntaria y otra por decisión del jurado del reality de Telefe. Pablo Lescano tomó la palabra en medio de la definición del jurado que evaluaba las preparaciones de los participantes y anunció su salida repentina de la competencia.

“No me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes. La pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir. Tengo muchos compromisos con la música”, explicó el cantante tras contar los motivos por los que tomaba la decisión tan rápido. Y acto seguido confesó: “no tomé dimensión de lo que es este torneo.. cociné con cariño, pero lo que más me llevo de acá es la calidad de gente que trabaja acá. La pasé genial. Me gustó mucho cocinar acá”.

Consultado por Wanda Nara si la decisión era definitiva, Lescano sin vueltas aseguró que sí y que no puede continuar. “Me quiero matar, tengo muchos shows y compromisos que estaban cerrados”, agregó.