Escándalo en la realeza: encontraron imágenes de pedofilia del padre de Meghan Markle y lo detuvieron.

Thomas Markle Sr ., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle , fue arrestado este viernes en La Florida, Estados Unidos , según informaron fuentes policiales a la cadena Fox News.

El canal de televisión no reveló más detalles sobre el arresto, aunque Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago asiático.

Tras los primeros reportes sobre el hallazgo de ese material en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al Daily Mail y las tildó de "un montón de mentiras". La duquesa de Sussex, Meghan Markle , había asegurado en una carta enviada al diario británico The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre después de que la Policía británica se las informara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

El material pornográfico fue hallado en la vivienda del hombre en Cebú por otro de sus hijos, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo ante la Policía. Thomas Markle Sr., de 82 años, residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland, a unos 330 kilómetros al norte de Miami, y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia. La policía filipina informó el miércoles último que tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hijo de Markle contenían material de abuso sexual infantil.

"No basta con encontrar algunos materiales y sacar conclusiones de inmediato", declaró en ese momento el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., en un comunicado. "Debemos determinar de dónde provienen, quiénes podrían ser los responsables y si se infringieron leyes filipinas", agregó. La revelación se produjo un día después de que las autoridades mexicanas allanaran un depósito alquilado por Thomas Markle donde hallaron "revistas de origen asiático" que datan de hace 20 años, sin especificar su contenido, y decomisado equipo informático.

Harry y Meghan Markle vuelven a vivir a Reino Unido

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido amenaza con abrir un nuevo capítulo dentro de la interna de la familia real británica. Los duques de Sussex se situarán en suelo británico en cuestión de días a pesar de mantener intacto su estatus de miembros no activos de la Corona. Según Daily Mail, la decisión ha sorprendido al rey Carlos III y complica cualquier equilibrio interno en la Casa Real y coloca al príncipe Guillermo ante una convivencia política y familiar que no esperaba.

Los duques de Sussex se instalarán en una residencia ajena a la Casa Real a las afueras de Londres y ya han matriculado a sus hijos, Archie y Lilibet, en colegios británicos para el próximo mes. Sin embargo, una encuesta de YouGov publicada el mes pasado refleja además el desgaste de su imagen pública: Meghan Markle solo recibe una valoración positiva del 22%, frente al 65% que tiene una opinión desfavorable, mientras Harry obtiene un 33% de apoyos y un 58% de rechazo.

Fuentes citadas por el Daily Mail sostienen que el príncipe Guillermo de Gales está “furioso” por un retorno inesperado que puede empujarle a una reconciliación forzosa con su hermano. Por su parte, el rey Carlos III fue informado el domingo, apenas tres días antes del anuncio, y su reacción fue más positiva. Eso sí, no habrá cambios en las condiciones pactadas tras el llamado Megxit: la pareja seguirá como particular y no recuperará funciones oficiales ni una fórmula intermedia de representación.