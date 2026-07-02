Transferencia de un auto usado en julio 2026: cuánto cuesta el trámite

El costo de la transferencia de un auto usado puede variar de acuerdo a determinados parámetros. ¿Cuánto cuesta realizar el trámite en julio de 2026 ?

Ante todo, es importante consignar que, para vender un auto usado , se deberá poseer la documentación básica del vehículo , que incluye el título del vehículo y la cédula verde, entre otros. Lo cierto es que el costo de la transferencia de un auto usado puede variar de acuerdo a determinados parámetros. ¿Cuánto cuesta realizar este trámite en julio de 2026 ?

Cabe recordar que en 2025 se introdujo una modificación importante a la hora de realizar la transferencia de un vehículo : ya no es un requisito presentar el libre deuda de patente. De esa manera, el comprador como el vendedor podrán resolver las deudas pendientes que registre el vehículo de manera individual, sin que esto interfiera en el trámite de transferencia del vehículo .

El costo del trámite de la transferencia de un auto usado varía de acuerdo a la valuación fiscal del vehículo .

Para vender un auto usado, se deberá poseer la documentación básica del vehículo, que incluye el título del vehículo y la cédula verde.

Para el caso de los automóviles de fabricación nacional, el arancel equivale al 1% del valor fiscal, mientras que para los vehículos importados este importe asciende al 2%.

Cabe recordar que el costo de la transferencia de un auto suele correr a cargo del comprador.

Asimismo, cabe resaltar que a ese costo se le deben agregar diversos conceptos administrativos e impositivos, como ser el impuesto de sellos, que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires alcanza el 3%, el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria. Es importante subrayar que, como cada jurisdicción posee su propia normativa tributaria, el costo definitivo puede variar aun cuando se trate de vehículos de características similares.

¿Qué documentación deberá adjuntarse para efectuar el trámite de transferencia de un auto?

Según el sitio oficial de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la documentación que deberá adjuntarse para efectuar el trámite en una transferencia de un auto es la siguiente:

Solicitud tipo 08, firmada y certificada por la parte vendedora (si el vendedor es casado deberá firmar y certificar su cónyuge).

Título del Automotor (en el caso de extravío deberá dejar constancia en observaciones de la ST. 08).

Cédula de identificación y cédulas azules si las hubiese (en el caso de extravío deberá dejar constancia en observaciones de la ST. 08).

DNI del comprador original y fotocopias.

Acreditar CUIT, CUIL o CDI del adquirente.

Verificación policial (la misma tiene una validez de 150 días hábiles).

La declaración jurada de LICITUD DE FONDOS de la U.I.F. si el valor del automotor es mayor a 92.663.642 pesos también debe acompañar documentación respaldatoria según el art. 5º de la Disp. D.N. Nº 197/11, modificado por la Disp. D.N. Nº293/12 y la Disp. D.N. Nº 104/13 del 14/03/2013.

Formulario 13, informe a rentas del cambio de titularidad según el lugar de presentación y que es entregado por el Registro.

Formulario 13I, informe de infracciones (este es de uso exclusivo de los registros y acompañan la presentación).

Formulario 13 de sellado.

Concesionario de Autos El costo del trámite de la transferencia de un auto usado varía de acuerdo a la valuación fiscal del vehículo.

De qué manera se puede estimar el costo de transferencia de un auto

Para estimar el costo de la transferencia de un auto usado, es preciso ingresar al simulador de costos que brinda la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) mediante el enlace https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/#!/estimador

Una vez allí, debemos ingresar los datos que el simulador de costos de transferencia de auto nos solicita: