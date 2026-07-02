Ola polar histórica: nevó en Mar del Plata después de 35 años y hay 18 provincias bajo alerta

El intenso frío marca temperaturas inusuales en varias partes del país. Las imágenes de las sorprendentes nevadas.

La ola de frío polar que atravieza la argentina hizo nevara en Mar del Plata.

La ola de frío polar no da tregua en la Argentina. Mientras 18 provincias permanecen bajo alerta amarilla por temperaturas extremas , las nevadas volvieron a sorprender en distintos puntos del país.

Desde horas de la madrugada de este jueves se registran temperaturas muy bajas, que en algunas localidades alcanzaron los 13°C bajo cero. Una jornada que es catalogada como la más fría del año.

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, la nieve se hizo presentes en distintas partes del país, incluso en localidades poco habituales como en Buenos Aires , Tucumán, Catamarca y Córdoba y Mendoza . Y en el caso de Mar del Plata, la nevada cayó después de 35 años.

Nevada histórica en Mar del Plata

La nevada más impactante se registró en Mar del Plata, donde volvió a nevar después de 35 años. La ciudad amaneció con una temperatura de 1 °C bajo cero y un paisaje completamente blanco, mientras la nieve y las lluvias se mantendrán hasta el mediodía.

Este fenómeno provocó la emoción de muchos habitantes marplatenses, incluso varias imágenes donde puede verse una portal atípica de la playa cubierta de blanco, comenzaron a replicarse en las redes sociales.

Nieve en Mar del Plata

Desde el medio local 0223 informaron que el Consejo Escolar aclaró que "no hay un comunicado oficial de la Jefatura Distrital" sobre una eventual suspensión de las clases, sí fue cancelada la jornada local de atletismo de los Juegos Bonaerenses.

En este sentido, una de las ciudades que más nieve recibió fue Tres Arroyos, que actualmente está con una temperatura de 2°C bajo cero. A su vez, también se registraron lluvias fuertes.

Nieve en Necochea

Al sur y cerca de Mar del Plata, en Sierra de los Padres también se registraron caídas de copos de nieve desde anoche. La ciudad actualmente tiene una temperatura de 1°C bajo cero, con pronóstico de nevadas y lluvias.

Nieve en Villa de Pocho Córdoba

En lo que respecta al Interior del país, la masa polar también afectó a la provincia de Córdoba. Allí, Villa de Pocho recibió una constante caída de nieve, que continuó hasta esta madrugada.

En El Portezuelo, en Catamarca, también se registró una gran caída de nieve y amaneció vestida completamente de blanco, con una temperatura de 3°C. Si bien las nevadas se mantendrán durante toda la mañana, hacia la tarde se prevé lloviznas. Y, hacia la noche, el pronóstico cambiará a lluvias aisladas.

Alertas por temperaturas extremas frías en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que un total de 18 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías.

Este nivel de alerta tiene un efecto leve a moderado en la salud y se consideran peligrosas: “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Nieve en Buenos Aires y el interior del país

Las provincias afectadas son: Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Nieve en Sierra de los Padres

Desde el sitio especializado Meteored especificaron que “La ola polar que se instaló sobre Argentina seguirá siendo el fenómeno meteorológico dominante durante los próximos días. La persistencia de una masa de aire de origen antártico mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas sobre gran parte del país, con registros muy inferiores a los habituales para comienzos de julio".

Nieve en BA e interior

Una sorprendente nevada en Tucumán

El pronóstico lo anticipó y finalmente se cumplió: la ola polar dejó este miércoles por la noche la primera nevada de la temporada en la localidad tucumana de Tafí del Valle que atravesó temperaturas bajo cero.

intensa nevada sorprendió en Tafí del Valle, Tucumán

La nieve también llegó a Mendoza

La provincia de Mendoza también amaneció con nieve, actualmente la Ruta Nacional 40 se encuentra cortada en el tramo que une El Sosneado con Pareditas debido a la presencia de hielo y a las intensas tareas de despeje que realizan los equipos de vialidad.

nieve mednoza

De igual manera, la Ruta Nacional 143 permanece intransitable entre San Rafael y Pareditas (incluyendo el tramo hacia San Carlos), donde la acumulación de nieve impide el paso seguro de vehículos.