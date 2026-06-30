Se viene el día más frío del año con fuertes heladas y temperaturas bajo cero: cuándo será

Una "bomba polar" provocará un descenso de las temperaturas, alcanzando los 15°C bajo cero. Qué regiones sentirán con mayor intensidad el frío.

El SMN alertó que el mes de julio traerá el día más frío del año.

El mes de julio estará marcado por un nuevo avance de aire polar que hará descender aún más las temperaturas y traerán un frío polar en buena parte del país. Además se anticipa la llegada de una "bomba polar", y el día más frío del año.

Tras varias semanas con registros invernales muy por debajo de lo habitual, los pronósticos advirtieron cuándo será el día más frío del año.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertaron sobre la presencia de un fenómeno que tendrá un fuerte impacto en gran parte del país, se trata de una "bomba polar" que provocaría temperaturas de hasta 15°C bajo cero. Además, en algunos sectores se podrían registrar intensas nevadas, incluso en zonas donde habitualmente no suele suceder.

Cuándo será el día más frío del año

El organismo nacional advirtió que se avecina el día más frío del año, con mínimas extremas, heladas extendidas e incluso algunas probabilidades de nieve en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

En este complejo contexto, se señaló que el jueves 2 de julio será el día con las temperaturas más bajas en el país y podrían alcanzar los 15°C bajo cero. Según el sitio especializado Meteored, las temperaturas pueden ser de hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una franja enorme del territorio nacional.

El pico de la ola polar llegará entre el miércoles y el jueves. El SMN proyecta mínimas cercanas a 2 °C bajo cero en sectores de La Pampa y el norte patagónico, alrededor de 1 °C bajo cero en Córdoba y San Juan, y unos 2 °C en Rosario y Buenos Aires.

Frío polar

El aire frío también alcanzará el norte argentino: Salta con 2 °C y Tucumán cerca de 7 °C. El impacto traspasará la frontera: la anomalía se extiende hasta Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, lo que refleja la enorme dimensión de esta irrupción polar.

En la Patagonia, si bien el frente ya dejó su marca este fin de semana con nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro, estas condiciones se mantienen durante la semana, pero con menos intensidad.

Precisamente, entre el miércoles 1 y el jueves 2, aumenta la probabilidad de nieve generalizada en todo el oeste argentino, desde Ushuaia hasta el extremo norte del NOA, con nieve cerca de las ciudades de Mendoza, San Juan y las capitales de las provincias del noroeste argentino. Será una situación a seguir, ya que incluso se esperan nevadas débiles en el sudeste bonaerense.

El de la ola polar llega el jueves y la masa fría se sostiene al menos hasta el viernes 3 de julio. Pero no todo será frío. Los modelos anticipan temperaturas normales a partir del próximo fin de semana, y para lo que resta del invierno.

Clima - Invierno - Frio (7) Claudio Espinoza

La llegada a una “bomba polar”

Una intensa irrupción de aire de origen antártico comenzó a afectar a parte del territorio argentino este lunes, donde la sensación térmica marcó bajo cero en varias localidades. Estas condiciones climáticas darán lugar a una nueva ola de frío extremo con un fenómeno, al que popularmente se denomina "bomba polar".

Este fenómeno traerá temperaturas muy por debajo de lo habitual para la época y también podría generar nevadas en distintos puntos del país, incluyendo sectores donde este tipo de eventos son poco comunes.

viento y nieve El SMN emitió una serie de alertas para este martes en gran parte del país.

El SMN precisó que “inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

“Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre 10°C bajo cero y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de los 15°C bajo cero en partes de la meseta patagónica); y máximas de -5 y 7°C”, agregó el SMN.