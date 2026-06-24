Viajar en avión será más caro: de cuánto será el aumento de la tasa aeroportuaria

La suba repercutirá en el precio de los pasajes a partir del 27 de junio. Los detalles del aumento confirmado por el Gobierno.

El incremento de la tasa de seguridad de aviación dispuesto por el Gobierno repercutirá en el costo de los pasajes de avión.

El costo de viajar en avión en Argentina tendrá un nuevo incremento, así lo dispuso el Gobierno Nacional con la suba en la tasa de seguridad de la aviación. Cómo impactará en los precios de los pasajes.

Esta tasa está destinada al servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ) y los valores no se ajustaban desde enero de 2023.

La medida fue oficializada este miércoles a través de la resolución 565, publicada en el Boletín Oficial e impactará en el precio final de los pasajes aéreos emitidos a partir de este sábado 27 de junio .

Se trata de un cargo que se aplica a los pasajes de vuelos de cabotaje, regionales e internacionales y que repercutirá directamente en el precio final que pagan los pasajeros.

Para justificar la medida, el Ministerio de Seguridad explicó: “Resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”.

vuelo (1) La pareja fue vista teniendo sexo en pleno vuelo a Rosario.

Cómo repercute el aumento en el precio de los pasajes

La tasa de seguridad de la aviación se aplica a los pasajeros que embarquen en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos.

Fue creada en 2006 por la ley 26.102 para financiar el servicio público de seguridad de la aviación frente a “actos de interferencia ilícita” que presta la PSA.

El incremento que ya fue oficializado por el Gobierno, será del 565%, un cargo que se aplica a los pasajes de vuelos de cabotaje, regionales e internacionales y que repercutirá directamente en el precio final que pagan los pasajeros.

Con la suba dispuesta por el Gobierno, la tasa pasa de $260 a $1725 para vuelos de cabotaje. Para los destinos regionales e internacionales, el valor se mantiene en US$1,40. Así, los pasajes de avión pasarán a tener un recargo más elevado en el precio final que pagan los pasajeros.

Avión. Pasajes.jpg La aerolínea ofrece pasajes desde 3 dólares a diferentes destinos de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Se destacan Nueva York, Miami, Ciudad de México, Bogotá, San Pablo, Santiago de Chile, Aruba y Curazao.

A quiénes alcanza el aumento en los pasajes

Hay cuatro grupos de pasajeros que quedan exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación. Estos son:

Los pasajeros menores de 3 años en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales.

en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales. Diplomáticos.

Los pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas , nacionales o provinciales como las militares, sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias.

que embarquen en , nacionales o provinciales como las militares, sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias. Los “pasajeros en tránsito”, es decir, quienes llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo.

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas vende pasajes a Dallas desde USD 500 para ver a la Selección

Tras el 2-0 ante Austria, Aerolíneas Argentinas abrió una tarifa promocional para los pasajes a Dallas y acompañar a la Selección en su último partido del Grupo J en el Mundial 2026. El tramo de ida arranca en USD 500, un valor pensado para los hinchas que quieran estar en la cancha.

La oferta corresponde a los vuelos especiales directos previstos para los días 25 y 26 de junio, de modo que los pasajeros lleguen justo antes del encuentro. La promoción se enmarca en el operativo que la compañía montó para el Mundial 2026.