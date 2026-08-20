Javier Milei afirmó que "bajó 85% la inflación" y anunció que hará otro recital para celebrarlo

El presidente ratificó el modelo de crecimiento económico del Gobierno en el Council of the Americas 2026, y apuntó nuevamente contra la gestión anterior.

Respecto al crecimiento de la economía, indicó que Argentina hizo "todo mal" durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Frente a empresarios, el Presidente Javier Milei se presenta en el Council of the Americas 2026 para hablar sobre el modelo económico de su gestión. Además, volvió a calificar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de “presidiaria” y dijo que realizará otro recital por la baja de la inflación.

Tras un breve repaso sobre la inflación que dejaron los exmandatarios, Milei sostuvo que el equipo libertario recibió la inflación en "211,4% y está viajando al 31,5% es decir, bajamos 85% de la inflación ".

"Si tomáramos el caso de la inflación mayorista, que es la que va anticipando y que la realidad no tiene tanta contaminación por corrección de precios relativos que el kirchnerismo groseramente atrasó, la caída todavía es más fuerte", sumó.

"Siempre dije lo mismo de la inflación mayorista. La de julio arrancó con cero, siendo de 0,8%", destacó, buscando transmitir confianza a los empresarios. “Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero. Así que haré otro recital, como había prometido”, afirmó.

Respecto al crecimiento de la economía, indicó que Argentina hizo "todo mal" durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como también en la de Mauricio Macri "por mala gestión" y en el mandato de Alberto Fernández también.

Frente a esta situación, indicó que en su gobierno por primera vez se expande un 4% la economía del país y que "efectivamente está creciendo". "Estamos haciendo grande la Argentina nuevamente", destacó.

"Quiero que Argentina sea el país más grande el mundo"

El presidente Javier Milei apuntó contra los economistas y periodistas que hablan del "crecimiento a dos velocidades". Según marcó, "es un quilombo marca cañón el crecimiento cuando las economías empiezan a despegar". En esa línea, explicó el concepto de "Estado estacionario" que "es una situación donde no hay crecimiento y la economía se repite".

"Ese modelo de Estado estacionario no es deseable, ¿o acaso queremos quedar en un equilibrio estacionario como ahora? No me gusta ser un país de mitad de tabla, quiero que Argentina sea el país más grande el mundo", expresó el mandatario.

El mandatario es el encargado de cerrar la 23° edición del Council de las Américas, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La economía crece "por un proceso que es natural"

En otro tramo de su discurso, Milei consideró que a pesar del cierre de empresas, la economía crece "por un proceso que es natural".

"Este sistema permite la competencia y a partir de ahí se van reasignando los recursos. Si quieren empezar a proteger a los que ya castigados, castigan a los consumidores. Sin barreras, el proceso es armónico. Y así como apareen empresas, otras desaparecen, es natural. Se van reasignando los recursos porque van cambiando las condiciones de la economía”, marcó y afirmó que en ese proceso otras industrias se van a expandir.

Milei marcó que como antes había "restricciones" a la economía, por la medidas de gobiernos anteriores, ahora "el proceso de apertura se vuelve abrupto".