Foro del Pinot Neuquino: la industria se reunió para discutir la cepa que abrazó el suelo de la provincia

El encuentro se realizó en el hotel Hilton Garden Inn y contó con la presencia de cabezas de la industria y autoridades provinciales.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Pinot Noir , la ciudad de Neuquén fue escenario del primer Foro del Pinot Neuquino , un evento inédito que congregó a bodegas, enólogos, ingenieros agrónomos, autoridades provinciales, productores artesanales, sommeliers y referentes de la gastronomía y el turismo provincial para destacar las características de este icónico varietal.

Llevado a cabo en la Sala Domuyo del primer piso del Hotel Hilton Garden Inn , a partir de las 18:00, el encuentro funcionó como una auténtica usina de intercambio sobre el presente y futuro de esta cepa emblemática del Sur.

La jornada contó con la conducción del periodista y crítico gastronómico Nico Visne y la apertura institucional a cargo de Silvana Cerda , gerenta de NeuquénTur, quien subrayó que "esta cepa vino para quedarse a nuestra provincia, abrazó su suelo y mostró su mejor versión", remarcando la importancia de generar espacios de encuentro para aumentar la producción y consolidar la identidad vitivinícola regional.

La radiografía productiva del Pinot en Neuquén

Durante el módulo dedicado al desarrollo productivo titulado "Raíces: el Pinot que se planta en Neuquén", el ingeniero agrónomo Sebastián Landerreche, representante del Centro PyME, presentó el diagnóstico actual del sector.

La provincia cuenta con 1.500 hectáreas productivas, integradas por 13 bodegas y 20 elaboradores artesanales. Aunque el Malbec encabeza la superficie cultivada con un 37,5%, el Pinot Noir se ubica firmemente como el segundo varietal más importante de la provincia con 15,4% de la superficie.

Bitácora Pinot: microclimas, suelos y vivencias

Un punto central del foro fue el panel "Bitácora Pinot: microclimas y comienzos", donde diversos protagonistas repasaron la adaptabilidad de la variedad a los diferentes terrenos del territorio neuquino:

A pesar de que la mano de obra agrícola es un recurso cada vez más escaso y los viñedos sufren repliegues a nivel mundial, el Pinot Noir se sostiene a escala global y registra un crecimiento continuo en la Argentina y sobre todo en Neuquén, equiparándose en estándar cualitativo con regiones icónicas como la Borgoña en Francia o California en Estados Unidos.

Ana Viola, CEO de Bodega Malma y presidenta de la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia, abordó la trayectoria y proyección de la cepa en el valle principal.

Omar Novoa

Mariano Diletti, enólogo de la Bodega Familia Schroeder, explicó la experiencia de crear "una bodega dentro de otra" para cuidar este varietal.

Carlos Mabellini, titular de Mabellini Wines analizó el desafío de elaborar vinos en la puerta de entrada de la Patagonia y Nicolás Navío, de Bodega Patritti expuso su trabajo junto a pequeños productores.

Nicolás de la Torre, de bodega Des de la Torre, compartió las particularidades de producir en Chos Malal y definió la cotidianidad del vino al remarcar que "cuando me invitan a comer y me dicen 'traé el vino', llevo Pinot aunque no sepa qué comemos".

El geólogo Marcelo Marteau de bodega Jerome Marteau aportó el análisis técnico sobre cómo la estructura de los suelos y los microclimas moldean la identidad del Pinot neuquino.

Omar Novoa

Gastronomía y versatilidad en la mesa

El bloque "Pinot y Gastronomía, una bomba atómica" exploró el maridaje entre el vino y la cocina local de la mano de los chefs Sebastián Caliva, chef del restaurante Aura en el Hotel Tower y Jorgelina Esper, chef de El Oscuro Mesón, ambos embajadores del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina.

Caliva enfatizó la profunda ductilidad del pinot neuquino para adaptarse a entradas, carnes o pescados: "Como cocineros tenemos la obligación de representar a la provincia con la gastronomía y con el vino también; su versatilidad nos permite jugar, crear, descubrir e investigar qué plato hacer para acompañarlo".

Omar Novoa

Proyecto de ley, enoturismo y festejos comunitarios

En paralelo al evento, el gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley para declarar formalmente al Pinot Noir como la cepa emblemática de Neuquén. Según Silvana Cerda, en diálogo con LM Neuquén después del foro esta medida representa un paso clave para el enoturismo y para las bodegas que abren sus puertas al visitante.

Como coronación de las actividades, Cerda invitó a la comunidad a la gran celebración del Pinot Noir que se realizará el sábado 22 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo, entre las 19:00 y las 00:00 horas, con degustaciones de las 12 bodegas participantes (Malma, Familia Schroeder, Tero Rengo, Sudoeste, Bodega del Fin del Mundo, Patritti, Mabellini, Aicardi, Secreto Patagónico, Puerta Oeste, Des de la Torre y Fincas del Limay), oferta gastronomía y música en vivo.

La velada del foro concluyó con el espacio Pausa en Sol Mayor, amenizado por la música del ensamble de Cuerdas de la Fundación BPN, finalizando con un brindis oficial con el espumante Rosa de los Vientos.