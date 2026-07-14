El chivo del Salto del Agrio: la postal viral de Caviahue que todos creyeron que era IA

En plena ola polar que congeló la cascada, ahora apareció un chivo posando en el mirador. Vecinos lo buscan por su señal en la oreja. "Estaba como modelo para las fotos", contó Verónica García, guía de turismo de Caviahue.

El chivo posa en el borde del mirador del Salto del Agrio con la cascada de fondo. Tiene señal en ambas orejas y estaría desorientado.

Los últimos días, el Salto del Agrio se transformó en una postal de película . La intensa ola polar con temperaturas bajo cero congeló la caída de 45 metros y el lago de la base. El blanco puro de la nieve y los “témpanos” contrastó con las rocas ocres y rojizas del río Agrio.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y muchos juraban que eran hechas con inteligencia artificial.

Sin embargo, este lunes 13 de julio, la realidad volvió a superar a la ficción.

Un modelo inesperado en el mirador

En medio del paisaje que ya no está tan congelado empezó a circular un nuevo protagonista: un chivo blanco.

Estaba solito, sentado arriba del murallón de piedra del mirador, con el Salto de fondo. "Posaba" para la gente. Cuando los turistas se acercaban para sacarle fotos, pegaba un salto. Todos pensaban "se tiró". Y segundos después aparecía del otro lado, como si nada.

"Fuimos hoy a pasear con mi familia y la de mi hermano que vino de visita. Mis nenas estaban chochas sacándole fotos", contó Verónica "Nicky" García, Licenciada en Turismo, guía, docente del CPEM 74 de Caviahue y responsable de un alojamiento familiar en la comarca cordillerana.

"Obviamente está el acantilado ahí, son trepadores de montaña. Pero verlo ahí, solito y tan tranquilo, fue tremendo. Está bastante bien de ánimo", agregó “Nicky” en su contacto con LM Neuquén.

Según relataron otros testigos, el animal quedó desorientado. Al parecer se habría separado de algún arreo de invernada.

Se busca al dueño por la señal

Lo más curioso del caso: el chivo tiene señal en las dos orejas. En el video y en las fotos se observa un agujero y una rasgadura del mismo lado.

En la ganadería caprina esa señal es tradicional. Los cortes, muescas y agujeros permiten reconocer a simple vista a qué criancero o campo pertenece cada animal en la región de Neuquén.

Por eso los vecinos lo publicaron en todos los grupos de WhatsApp locales de Caviahue y Copahue para intentar dar con el dueño.

También se avisó a Guardaparques, que cruzaron la zona hoy y tomaron nota de la marca. "Van a ver si por la marca pueden ubicar al dueño", explicó García.

¿Era el “chivo loco”?

El episodio causó gracia y ternura entre los que estaban en el lugar. Mucha gente se sacaba fotos con él de fondo. Y a más de uno le hizo acordar a "El Chivo Loco", el popular personaje virtual neuquino que recorre la provincia mostrando paisajes.

"Primero pensamos que era él, por todo lo que se viralizó lo del Salto congelado. Pero no, este es de carne y hueso", bromeó una turista.

Hoy el Salto del Agrio tiene dos postales: una de hielo que parece de otro planeta, y otra con un chivo que se sienta a contemplar la cascada como si el frío no existiera.

Ojalá aparezca pronto su dueño. Mientras tanto, sigue robándose todas las miradas y los likes.