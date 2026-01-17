El montañista extremo que dejó un récord en la Patagonia y ahora va por un desafío de impacto mundial

Alex Honnold, leyenda del “free solo”, será protagonista de un especial en directo de Netflix el 23 de enero. Antes, su nombre ya había quedado ligado al montañismo y a la Patagonia por travesías históricas en el macizo del Fitz Roy.

En las montañas de la Patagonia Argentina , el margen de error es mínimo. Una ráfaga, un cambio de temperatura, una decisión apurada: todo se paga caro.

En esas paredes de El Chaltén , Alex Honnold ya dejó una marca de esas que se comentan entre escaladores y en el mundo del montañismo .

Ahora cambia el granito por el vidrio y el viento por el ruido de una ciudad: en los próximos días buscará trepar el Taipei 101 , un rascacielos de más de 500 metros en Taiwán , con una transmisión en vivo que promete impacto mundial.

Fitz Roy y un récord en la cordillera del Torre

En 2014, Honnold y Tommy Caldwell completaron la primera travesía del Fitz Roy Traverse, una línea codiciada que enlaza varias cumbres del macizo en la zona de El Chaltén y exige días de escalada, logística y lectura quirúrgica del clima. Fue una de esas historias que dejan de ser “proyecto” y pasan a la categoría “hito”.

Fue entonces cuando ganó un Piolet d'Or en escalada alpina por completar el encadenamiento del Grupo Cerro Chaltén en 5 días.

Screenshot_26 Hannold durante su subida al Fitz Roy.

Dos años después, volvió a quedar asociado a la Patagonia por la vía rápida: en 2016, junto a Colin Haley, estableció un récord de velocidad en la Torre Traverse, completándola en 20 horas y 40 minutos (con un tiempo “camp-to-camp” de 32 horas), en una de las travesías más exigentes y técnicas de la zona.

El nuevo desafío: escalar el Taipei 101 y hacerlo en directo

El salto ahora es de paisaje y de riesgo: Netflix anunció que transmitirá en vivo el ascenso de Honnold al Taipei 101, el rascacielos de 508 metros y 101 pisos en Taipéi, Taiwán. La fecha informada para el evento es el 23 de enero y el especial fue presentado como una apuesta fuerte de la plataforma por el formato en vivo.

Screenshot_28 Hannold enfrentará a la torre Taipei 101 en Taiwan.

Honnold intentará hacerlo en modalidad free solo (sin cuerdas) por la estructura exterior, dentro de una práctica conocida como buildering.

Un evento de impacto mundial

El nombre de Honnold ya está asociado a la idea de “imposible”. En 2018, el documental Free Solo lo siguió en su ascenso sin cuerdas a El Capitán, la fabulosa en inmensa pared de 914 metros en el Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos y esa película terminó ganando el Oscar a Mejor Documental en 2019. Netflix y otros medios lo presentan como el antecedente que explica por qué esta transmisión busca ser un evento global y, a la vez, un experimento de alto voltaje.

Screenshot_27 Un imagen del documental "Free Solo".

También hay un factor que lo vuelve irresistible para el espectador: el Taipei 101 no es una pared en el medio de la nada. Es una ciudad entera debajo, una fachada vertical y una cámara que no parpadea.

Del hielo patagónico al vidrio de un rascacielos

En Patagonia, el desafío suele ser el clima: ventanas mínimas, rachas imprevisibles, roca fría. En Taipéi, el enemigo cambia de forma: altura urbana, exposición permanente, superficies distintas y una presión extra, la de la transmisión en vivo. Honnold lo definió como su “escalada urbana más ambiciosa” y una meta que venía considerando desde hace años.

Así, el escalador que supo moverse en el filo de las agujas patagónicas vuelve a ponerse en el borde, pero esta vez con el mundo mirando. Y con una idea que conecta ambos escenarios: cuando la pared es enorme, la verdadera pelea no es solo con la gravedad. Es con la cabeza. Su próxima hazaña, en la que millones verán cómo pone su vida en peligro, promete quedar en la historia del streaming.