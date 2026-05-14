Lograron filmar al "fantasma de los Andes": las imágenes que sorprendieron en la cordillera argentina

Sólo hay poco más de 2000 ejemplares de este animal.

En las últimas horas se conoció que un animal difícil de registrar, conocido como el "fantasma de los Andes" dejó huella en Mendoza y unas cámaras trampas lograron detectarlo.

Gracias a estas cámaras que se encuentran instaladas por la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) en la zona, pudieron detectarlo, filmarlo y tomar algunas fotografías. En esta ocasión, logró verse en una región donde nunca se lo había registrado: en una zona cercana al Área Natural Protegida La Payunia, en el departamento de Malargüe.

Es así que por tercer año consecutivo se pudo detectar al "fantasma de los Andes" (Leopardus jacobita), que es uno de los felinos más difíciles de observar y por eso su apodo. La especie se encuentra amenazada en peligro de extinción en la Argentina y, según informó WCS, quedan alrededor de 2.200 ejemplares en el continente.

Actualmente se encuentran distribuidos en diferentes sectores de los Andes entre Argentina, también en Bolivia, en Chile y en Perú. Es por esto que el avistamiento es considerado clave para la conservación de la biodiversidad en la región.

Captaron al un gato andino denominado el 'fantasma de los Andes' en Mendoza

"Los esfuerzos de conservación generan resultados"

Estas imágenes muestran al felino mimetizado entre el paisaje mendocino, entre las rocas de su hábitat natural, un entorno adverso donde su existencia suele pasar inadvertida para los pobladores locales.

Además, con este nuevo registro se podrá analizar edad aproximada, estado corporal y hábitos de movimiento, datos que sirven para estimar densidad poblacional y amenazas locales como la fragmentación del hábitat.

En diálogo con el diario Los Andes, la doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de la organización María José Bolgeri, este hallazgo "es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos".

fantasma de los andes (1)

Las características del gato andino que fue captado en Mendoza

El felino andino, catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro de extinción, es el único felino de América con esa categoría. Su rareza y camuflaje hacen que los avistajes sean excepcionales; por eso cada imagen aporta información clave para planes de manejo y educación ambiental.

Los recientes registros muestran a este felino en Neuquén y Mendoza, lo que refuerza el valor estratégico de La Payunia, una de las áreas protegidas más grandes del país, con más de 665 mil hectáreas dominadas por volcanes, lava solidificada y estepas patagónicas.

gato andino real

Es una especie de hábitos solitarios y sumamente esquivo. Cada vez que se lo ve y se lo registra es una oportunidad para sumar valiosa información sobre su distribución y sobre aquellos lugares en los cuales todavía puede sobrevivir.

Una de sus características es que presenta una cola muy larga, muy gruesa y cilíndrica. Felino de aspecto felpudo, suele tener entre 6 y 9 anillos anchos de color oscuro que oscila entre el café y negro. La nariz es negra y se diferencia del gato del pajonal porque tiene la nariz rosa.

En esta zona cercana a la reserva, habitan especies emblemáticas como el cóndor andino, el puma, el zorro colorado, el choique y la mara. También es escenario de unas de las migraciones de guanacos más importantes del planeta.