Mendoza: detuvieron a "la mujer del hostel", clave en traslados ilegales a Chile y tráfico de armas

La Gendarmería allanó un hostel de Guaymallén y arrestó a Carolina Neumann tras tres meses de investigación. También hallaron cultivo de marihuana.

La Gendarmería Nacional ejecutó esta semana una serie de allanamientos en un hostel ubicado en el departamento de Guaymallén , Mendoza, y detuvo a Carolina Neumann , de 44 años, señalada como la organizadora de una red de traslados clandestinos y evasión de controles migratorios hacia Chile. En los procedimientos también se encontró un cultivo de marihuana .

La caída de Neumann no fue un hecho aislado. Fue el desenlace de una investigación de más de tres meses que comenzó a construirse en silencio a partir de un elemento aparentemente menor: una tarjeta del "Hostel Carolina" hallada entre los objetos de Manuel Alberto Mellado Figueroa , un ciudadano chileno de 30 años detenido el 20 de enero en un control de la Ruta Nacional 7 .

Mellado Figueroa había sido interceptado cuando transportaba en un colectivo de larga distancia, con destino a San Juan, diez armas de fuego , cargadores y municiones ocultos en su equipaje. Su caso avanzó rápidamente en la Justicia federal y culminó en un juicio abreviado con una condena de cuatro años de prisión por acopio ilegal de armas.

Esa tarjeta encontrada entre sus pertenencias fue el hilo que llevó a los investigadores hasta el hostel de Guaymallén, próximo a la Terminal de Ómnibus, donde Neumann operaba. Según las fuentes consultadas por el diario mendocino El Sol, el lugar funcionaba como una parada fija dentro del circuito de traslados ilegales.

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Cómo funcionaba la red de traslados ilegales a Chile

El esquema que los investigadores atribuyen a Neumann consistía en organizar el cruce de personas hacia Chile por pasos alternativos o mediante maniobras que incluían la complicidad de terceros: conductores que recogían a los involucrados en puntos cercanos al Paso Cristo Redentor para evitar los controles oficiales. El hostel era el punto de llegada y coordinación en territorio argentino.

No es la primera vez que el nombre de Neumann aparece vinculado a causas judiciales en la provincia. Según consigna el diario El Sol, ya había sido detenida en años anteriores por otros hechos en Mendoza y tenía antecedentes como "ladrona VIP" en registros policiales.

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Los allanamientos de la Gendarmería se realizaron en el marco de una megacausa federal por evasión de controles migratorios. Además del cultivo de marihuana, los procedimientos permitieron reunir pruebas sobre el funcionamiento de la organización que, según los investigadores, tenía ramificaciones en el tráfico de armas.

La investigación refleja una modalidad delictiva que viene siendo detectada con mayor frecuencia en la zona cordillerana: redes que combinan el traslado irregular de personas con el contrabando de armas y drogas, aprovechando la extensa frontera entre Argentina y Chile y la multiplicidad de pasos no habilitados en la zona de los Andes mendocinos.